ДДН им. А.Е. Кулаковского представил праздничный концерт на Ысыахе Туймаады 

В этом году национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады-2019 в местности Yс Хатыҥ прошел 29-30 июня.

По традиции одну из самых красочных программ приготовил Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. В праздничном концерте «Россия – наш общий дом» приняли участие творческие коллективы и представители общин. Каждый год гостеприимное тюсюлгэ Дома дружбы собирает представителей разных народов республики, которые показывают свою уникальную культуру.

Зрителей порадовали самобытными номерами ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь», ансамбль казачьей песни «Вольница», народный вокальный ансамбль «Сайсары», Долгун кыыhа, студия «Джельсомино», представитель дагестанского народа Арина Суюндукова, Александра Старостина, танцевальный ансамбль «Иэйии», а также гости республики — студенческий ансамбль «Ратилё» из Литвы.

Тюсюлгэ Дома дружбы народов посетила Сардана Гурьева, Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия).

Слово Ысыах означает «изобилие». Это самый главный праздник в Якутии, он связан с культом солнечных божеств, плодородия. Ысыах — символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. Ежегодно праздник посещают жители региона и многочисленные гости из разных стран.