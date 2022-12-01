Даже за перенос плиты прилетит штраф: какой ремонт в квартире запретят

Собственникам квартир рассказали, какую планировку надо согласовывать.

.Фото: Екатерина Калмыкова, ИА IrkutskMedia

С 1 декабря в силу вступят законопроекты, которые касаются также и владельцев квартир. Как ранее говорилось, за незаконную перепланировку граждане рискуют получить штраф.

Чтобы не было вопросов, важно знать, какие действия надо согласовывать, а какие нет.

Запомните, самые важные работы по перепланировке, которые надо согласовывать и получить разрешение, это объединение ванной комнаты и туалета, а также расширение санузла за счет коридора или кладовых.

Если есть несущие стены и электроплита, в таком случае разрешается объединять кухню с гостиной.

Согласование потребуется и при переносе дверных проемов в несущих стенах; переносе кухни в другую часть квартиры; создании новых проемов в стенах и перегородках; создании дополнительной ванной комнаты или туалета; монтаже антресоли или антресольной полки.

Допускается объединение лоджии с комнатой или кухней, но только при наличии двойного стеклопакета.

Важно также знать, что замена газовой плиты на электрическую тоже относится к переустройству квартиры и надо это действие согласовать.

В этот же список входит перенос радиаторов отопления, плиты в другое место, а также душевых или туалета.

