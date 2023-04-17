Давно не было такого восторга😍😍

Именно с этих слов ректора ВШМ Надежды Зайковой и хотелось начать рассказ о том, как прошёл творческий вечер «Земным богиням посвящаю» Альбины Борисовой, который она дала на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Это её поклон двум своим педагогам Анастасии Лыткиной и Леонтине Краснопольской. И если бы меня попросили уложиться в три слова, я бы сказала: на кураже, шедевры, благодарность. И про Альбину Михайловну: сильная, щедрая, мудрая, она достойно пронесла свое звание народной артистки России и Якутии. Её концерт как нельзя лучше вписался в Год педагога и наставника — это ещё и о ней самой, педагоге, которая проводит нить поколений — от своих наставников к своим ученикам.

Она вышла на сцену — летящая, воздушная, тонкая, в лёгком небесно-голубым свете и задала тон всему концерту, продемонстрировав для начала всё обаяние Шамаханской царицы из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок», исполнила одни из самых известных и яркий партий для колоратурного сопрано — Адабеллы из оперы «Атилла» Верди, Лакме из оперы Л. Делиба, романс Олимпии из главного сочинения Оффенбаха «Сказки Гофмана», чередуя свои выходы то с ученическими, то с мастерами с сцены, а то и блестящих дуэтах. Чудесный дуэт Альбине Борисовой составили в Баркароле «Сказок Гофмана» Мария Михайлова, а в Цветочном дуэте из оперы «Лакме» Делиба — блистательная Екатерина Корякина. И это было потрясающе красиво.

А ведь Альбина Михайловна не только колоратурная слава театра и опытный педагог. Она еще и заведующая оперной труппой театра.



«Мы с режиссёром Прокопием Дмитриевичем Неустроевым решили, что пора выводить на сцену молодых исполнителей, наше будущее, а во втором отделении показать действующий костяк всей нашей труппы — солистов оперы с участием хора и оркестра», — рассказала Альбина Михайловна.

Так за один вечер перед зрителем прошла смена поколений — с первых, но не робких шагов в большой мир оперы, которые сделали ученицы Альбины Борисовой студентки 3 курса Высшей школы музыки Русалида Донская, Люция Протопопова и артистки симфонического хора Анна Яковлева и Сардаана Шараборина, до ведущих артистов, которые вышли на сцену во втором отделении под оркестр. За дирижёрский пульт встал выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского Максим Ноговицын. Полагаю, что он и его оркестр с полным правом могут разделить бурные аплодисменты и «браво», которыми, не скупясь, одаривал зритель особо понравившиеся номера. И здесь я должна назвать Николая Попова, Феодосию Шахурдину, Юрия Баишева, чудесные дуэты Екатерины Корякиной и Екатерины Захаровой, Анегины Дьяконовой и Айталины Адамовой, яркое трио Анны Згонниковой и Сарданы Садовниковой с Алексеем Ивановым, а также Александра Емельянова и Григория Петрова в квартете с Екатериной Захаровой и Екатериной Корякиной.



Мощным аккордом и как-то очень символично прозвучал финал из оперы «Иоланта» Чайковского в исполнении всех солистов, к которым присоединились Егор Оконешников и Прасковья Герасимова, и симфонического хора театра — как гимн Году педагога и наставника, как ода театру и самой Альбине Борисовой: «Тебе поем хвалу и славу, жизни родник, источник познанья!

Прославим свет!»

За вклад в развитие оперного искусства Якутии в этот вечер Альбине Борисовой было вручено Благодарственное письмо Председателя правительства РС(Я) Андрея Тарасенко. С приветственным словом от имени Министерства культуры и духовного развития РСЯ выступила Марина Силина, отметившая «творческую нить, которую передает Альбина Михайловна своим детям». Про Надежду Зайкову я упомянула в самом начале, но она еще отметила, как это важно — выпустить своих птенцов на сцену.

Своё признание «одной из самых ярких звезд на театральном небосклоне» от Союза театральных деятелей Якутии выразила Татьяна Дмитриева.

От имени коллектива театра Альбину Михайловну поздравили директор Владислав Левочкин и заместитель Маргарита Васильева. Преподнеся букет цветов, Владислав Валерьевич отметил этот вечер, который прошёл «на самой высокой волне» и пожелал успехов её ученикам и ей самой в качестве руководителя оперной труппы. Маргарита Васильева от всего сердца поблагодарила Альбину Михайловну за большое количество совместных проектов, гастролей — больших и малых, премьер, которые «с её участием всегда имели непревзойдённый успех».

Но, пожалуй, самые главные слова сказала сама Альбина Михайловна: «Этим концертом я хотела поблагодарить моих земных богинь, великих женщин — Анастасию Лыткину и Леонтину Краснопольскую, родной коллектив и руководство театра, моих зрителей». Вспомнила маму, Мавру Сотникову — ей не было и шестнадцати, когда пришлось сесть за трактор, потому что взрослые ушли на фронт. И мама говорила своей дочери: «Мы всё переживём — голод, холод, нужду — лишь бы не было войны!» «Если мы будем держаться вместе и дарить друг другу такие тёплые вечера — мы всё победим. Давайте помогать друг другу! — сказала Альбина Михайловна. — Мы любим вас и всегда ждём! Будьте с нами, живите в гармонии, и пусть будет мир на земле!».







