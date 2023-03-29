29.03.2023
09:17
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Общество

Давайте встретим мы весну!

Праздник встречи весны пройдёт в городском парке Якутска 1 апреля.

В этот день всех посетителей парка ждут конкурсы, песни, сладкие угощения и горячий шашлык

В Парке культуры и отдыха Якутска 1 апреля состоится праздник «Весна в Парке». Как сообщают в администрации, праздничная программа пройдёт с 13:00 до 17:00.

В этот день всех посетителей парка ждут конкурсы, песни, сладкие угощения и горячий шашлык.

Также будут работать аттракционы «Торопыжка», «Пиратский корабль», «Колокольчик», «Юнга», «Солнышко», «Цепочка», «Лошадки», «Веревочный парк Маугли» и «Автопоезд».

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА

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