29.03.2023
09:17
305
Общество
Давайте встретим мы весну!
Праздник встречи весны пройдёт в городском парке Якутска 1 апреля.
В этот день всех посетителей парка ждут конкурсы, песни, сладкие угощения и горячий шашлык
В Парке культуры и отдыха Якутска 1 апреля состоится праздник «Весна в Парке». Как сообщают в администрации, праздничная программа пройдёт с 13:00 до 17:00.
В этот день всех посетителей парка ждут конкурсы, песни, сладкие угощения и горячий шашлык.
Также будут работать аттракционы «Торопыжка», «Пиратский корабль», «Колокольчик», «Юнга», «Солнышко», «Цепочка», «Лошадки», «Веревочный парк Маугли» и «Автопоезд».
Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.03.2023
0
0
29.03.2023
0
125
29.03.2023
0
513
29.03.2023
0
288
29.03.2023
0
445
29.03.2023
0
3656
29.03.2023
0
1280
28.03.2023
0
6568
28.03.2023
0
1050
28.03.2023
0
1389
28.03.2023
0
1102
28.03.2023
0
1497
28.03.2023
0
724
28.03.2023
0
1118
28.03.2023
0
844
28.03.2023
0
2781
28.03.2023
0
778
28.03.2023
0
706
28.03.2023
0
1481
28.03.2023
0
900
28.03.2023
0
2203
28.03.2023
0
3301
28.03.2023
1
1074
28.03.2023
0
819
28.03.2023
0
1249
28.03.2023
0
857
28.03.2023
0
798
28.03.2023
0
1136
28.03.2023
1
1897
28.03.2023
0
2401
28.03.2023
0
1251
28.03.2023
0
1195
28.03.2023
0
2359
28.03.2023
0
1074
28.03.2023
0
1322
28.03.2023
0
2521
28.03.2023
0
1288
28.03.2023
0
1581
28.03.2023
0
1696
28.03.2023
0
1262
28.03.2023
0
1879
28.03.2023
0
3039
28.03.2023
0
2137
28.03.2023
0
3972
28.03.2023
0
3760
28.03.2023
0
1186
28.03.2023
0
2679
28.03.2023
0
2133
28.03.2023
0
1698
28.03.2023
0
3763
28.03.2023
0
1278
28.03.2023
5
7472
28.03.2023
0
1521
28.03.2023
1
4662
28.03.2023
0
1370
28.03.2023
0
2740
28.03.2023
0
10590
28.03.2023
0
2580
28.03.2023
0
2252
ТОП НОВОСТИ
23.03.2023
0
37278
24.03.2023
0
25932
24.03.2023
1
17738
27.03.2023
4
15066
24.03.2023
0
10875
26.03.2023
0
10852
23.03.2023
1
9633
24.03.2023
0
9442
Добавить комментарий