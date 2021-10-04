Дата проведения Международного турнира по вольной борьбе им. Коркина переносится

Эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной. На территории республики запрещается проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных мероприятий до 31 октября.

В связи с этим XIII международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия КОРКИНА, который должен был пройти с 14 по 17 октября на арене ЦСП «Триумф» в Якутске переносится на неопределенный срок. Напомним, соревнования были посвящены 45-летию триумфа якутских борцов Павла ПИНИГИНА, Романа ДМИТРИЕВА и Александра ИВАНОВА на летних Олимпийских играх в Монреале 1976 года.

«Министерством будет принято решение о переносе даты турнира на неопределенный срок. В такое непростое для республики время спортивное сообщество должно проявить ответственность и единство, потому что здоровье людей важнее. Берегите себя и своевременно пройдите вакцинацию», – сказал и.о. министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид СПИРИДОНОВ.