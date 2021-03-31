Дарья Румянцева: Наукой я решила заняться в студенчестве…

В Москве новую ведомственную награду «Молодой учёный» Министерства образования и науки РФ в этом году получили 18 учёных, среди них — Дарья Румянцева, выпускница, золотая медалистка МОБУ СОШ №29 ГО «город Якутск».

Дарья закончила с красным дипломом Медицинский институт Северо-Восточного Федерального университета имени М.К.Аммосова. Закончив аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию и сегодня она — научный сотрудник Московского Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой. Дарья активно изучает факторы, влияющие на прогрессирование аксиального спондилоартрита и влияние различной терапии, в том числе генно-инженерных биологических препаратов на течение данного заболевания.

«Наукой я решила заняться еще в студенчестве, на третьем курсе начала проводить исследования под руководством своих преподавателей. Год за годом интерес к науке возрастал, и, когда пришло время выбирать специальность, я остановилась на ревматологии – дисциплине, которая изучает аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания, этиопатогенез которых до сих пор мало изучен», — рассказывает ученая.

Дарья Румянцева одна из первых в России начала изучать эволюцию раннего аксиального спондилоартрита – хронического заболевания, при котором преимущественно поражается позвоночник. Аксиальный спондилоартрит возникает в молодом возрасте, до 40 лет, и без должной терапии может быстро привести к инвалидности. Поэтому, отмечает молодой ученый, важно проводить раннюю диагностику и своевременно назначать терапию. Для этого совместно с пациентской организацией было разработано мобильное приложение для пациентов и врачей-ревматологов «Aspine». С его помощью врачи могут проводить дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

«Получение нагрудного знака “Молодой ученый” для меня является хорошим стимулом для дальнейшей научной деятельности. Я считаю такую поддержку молодых ученых министерством образования и науки РФ очень важной, так как это дает нам силы и мотивацию придумывать и реализовывать новые идеи», – добавила Дарья.

Помимо занятий научной деятельностью, она возглавляет Совет молодых ученых и обучающихся НИИР им. В.А. Насоновой, организовывает Всероссийские форумы и конгрессы, входит в состав комитета по образованию и тренингам Европейской антиревматической лиги (EULAR, Education and training standing committee). В активе у молодой ученой более 40 печатных научных работ, опубликованных как в российских, так и в международных журналах. Вот такими выпускниками школ по праву гордится Якутия!