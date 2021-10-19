Дарья Лаврова сообщила из Москвы радостную новость!

В конце сентября якутяне с огорчением узнали о том, что звезда якутской эстрады Дарья ЛАВРОВА переехала с детьми из республики. В комментарии SakhaLife Дарья отметила, что главную причину переезда сообщит позже.

— На самом деле не все так просто с решением о переезде. Имея определённый статус в своей республике, взять и променять всё было очень волнительно.

Главную причину, наверно, я потом расскажу более подробно. Но уже сейчас могу сказать, что вынуждена была переехать с детьми в Москву, где меня, конечно, никто не ждал, не было постоянной работы. Если многие наши земляки переезжают с переводом по месту работы, у меня такого нет. Ты сам прекрасно знаешь, что я не из богатой семьи, чтобы меня кто-то обеспечивал и так далее.

Поэтому всё своими силами, возможностями и трудолюбием. С огромным желанием жить, развиваться, быть счастливой, здоровой, ради себя и детей переехала в Москву.

Весной открыла свою вокальную студию и все ученики, конечно же, переживают по поводу моего отъезда. Сейчас веду занятия онлайн, — сообщила Дарья Лаврова.

Вскоре после этого звезда успокоила поклонников своего творчества:

— Когда ты в ресурсе, то весь мир крутиться вокруг тебя🧡 и открываются все двери. Ты только пожелай! Прими и полюби себя такой какая есть!

Живу! Творю и созидаю во благо себя и детей🧡

Если знакомые начнут навязывать свои страхи, то останавливаю и закрываю эту тему. Мне лишняя тревога вообще ни к чему, это не моя тема 🧡

Мои родные, Якутяне😘 Я всегда с вами, не переживайте, что я переехала… Душой и сердцем всегда за мою родную Якутию🧡 Я ещё тот патриот☝️😘🥰

И вот сегодня Дарья Лаврова, наконец, сообщила из Москвы хорошие новости и приоткрыла завесу тайны, почему она переехала с детьми из республики.

— Да, мои хорошие🙏🏻☺️🧡 Это правда!

Я действительно поступила в Академию Гнесиных🎵🎶

Направление «Эстрадно-джазовое пение»

Не до конца внесла оплату, но счастлива начать учебный процесс🎵🎶

Таким образом, звезда якутской эстрады будет повышать свое мастерство, учиться вокалу. Поклонники певицы очень радуются, поздравляют ее и наперебой желают удачи и счастья.