Дарья Христофорова: На фейки реагируем спокойно

В дни жарких соревнований в Приморье один из якутских пабликов опубликовал фейк о победе гимнастки из Якутии на Играх «Дети Азии». Объектом недостоверной информации, или как говорят «газетной утки» стала тринадцатилетняя Дарья ХРИСТОФОРОВА. Дело в том, что Даша выбыла из борьбы во второй день многоборья и не смогла продолжить борьбу за медали в финале. Редакция SAKHALIFE.RU пообщалась с юной гимнасткой и ее тренером, мастером спорта международного класса, чемпионкой Европы Олесей ПЕТРОВОЙ, разузнав все подробности инцидента.

Олеся: Я сама много лет была действующей спортсменкой. Но в моем случае было много негатива в соцсетях по поводу моего уровня гимнастики. Со спортивным фейком столкнулась впервые. Все по разному воспринимают фейки, но мы решили, что будем реагировать спокойно. Пресс-атташе Федерации художественной гимнастики написала в чат-бот источника и попросила удалить фейковый материал.

Даша: Прочитав «хорошую» о себе новость, я, конечно, улыбнулась) Почему я не знаю о своей победе? ) В итоге фейк стал шуткой дня. Меня все спрашивают: «Даш, а где медаль?».

— Даша, расскажи о себе.

Даша: Я родилась в Якутске, до девяти лет училась в 33 школе города Якутска в 202 микрорайоне. Но из-за гимнастики моей семье пришлось переехать в другой город.Мой первый тренер – Виолетта Иванова-Никифорова. Родители отдали меня в спорт, потому что я была гиперактивным ребенком.

— Сейчас, когда я общаюсь с Дашей, вижу перед собой обычного ребенка: непосредственного, улыбчивого, открытого. Но на ковре Даша преображается на глазах! Сосредоточенность в глазах, уверенная походка, прямая осанка, четкие движения выдают в ней опытную, профессиональную спортсменку.

Олеся: Преображение происходит как только Дарья перешагивает порог спортивного зала. Груз ответственности и то, что за нее болеет вся республика, накладывает очень большой отпечаток. Готовясь к Играм, Даша жила фактически одна, без мамы, без папы, без кого-либо из взрослых. Тринадцатилетний ребенок самостоятельно полностью обслуживал себя: готовил, стирал, убирался в комнате. Спорт в этом плане воспитывает быть взрослым, ответственным человеком.

— Самостоятельность – это критерий профессиональности?

Олеся: Конечно. Пока человек не начнет понимать зону своей ответственности, отвечать за результат, то он так и не повзрослеет. Как только спортсмен это принимает, он делает скачок к взрослению. Это видно и на ковре, и по жизни.

— Дарья, какой у тебя вес? Ты любишь шоколад?

Олеся: Я могу уши закрыть) Лишний вес – болезненная тема для гимнасток. Юниорки сами контролируют вес. В принципе, у Даши с этим проблем нет. Так, периодически отекает после долгих перелетов Якутск-Москва.

Дарья: Я не люблю слишком сладкое.

Олеся: Поэтому тренер сам ее кормит шоколадом (смеются).

— Какой у Вас режим перед большими стартами?

Олеся: С утра – разминка, затем тренировка. После обеда у нас вторая тренировка либо с музыкой, либо без музыки, в зависимости от того, как прошел план первой тренировки. Стабильно по четыре вида в день гимнастка обязана делать по два, по три чистых прогона.

Дарья: С учебой я более-менее успеваю. В девять часов вечера возвращаюсь с тренировки и делаю «домашку» по английскому и математике, а с утра пораньше – русский и французский. В течение года у нас вечерние тренировки, поэтому успеваем ходить в школу и после школы приезжаем в зал. В 22:00 часа у нас отбой, подъем по графику в 07:00 часов утра.

Олеся: Мы соблюдали определённый план тренировок специально к «Детям Азии», который корректировался от состояния гимнастки. Когда Даша подвернула стопу, то не делали определённые элементы, берегли ногу. Это позволило подойти к Играм в нормальной форме, но травма все-таки сказывается в прыжках.

— Насколько комфортной для Вас оказалась площадка «Фетисов Арены», где прошли соревнования «Дети Азии-2022»?

Олеся: Определенные неудобства вызвало то, что ковёр был на льду и по его углам были… лужи. Это очень большой вопрос к организаторам. Вспоминаю свои выступления в Израиле, где тоже не спустили лёд под ковром. Тогда мы ходили греться на улицу, где было больше +40 жары, потом обратно забегали в зал. А здесь Дарья прыгала, чтобы не замёрзнуть. Да, мы будем выступать при любых условиях и пытаться под себя подстроить, но лед – это жесть. Мы с Валерией Павловной бегали с кроссовками, чтобы девочки не дай бог по лужам не прошлись. Если не будет крутиться тапок, то можно слететь со всех поворотов.

— Как Вы оцениваете свое выступления на «Дети Азии»?

Олеся: Вчера Даша выходила на адреналине, ей нравится выступать. В первый день, слава богу, мы предметы не потеряли. В обруче у нас была определенная ошибка на опробывании и с этой же ошибкой вышла на выступление. Наши личницы Зарина и Дарья не смогли толком подготовиться, потренироваться перед соревнованиями. Было слишком мало времени. За 2,5 часа успели сделать всего лишь пять прогонов, тогда как Дарья ежедневно делает минимум по три -пять прогонов с каждым видом – мячом, лентой, булавами и обручем. Минимум 20 прогонов в день! Нас спасло то, что мы успели натренироваться в Москве.

— Даша, как у тебя складываются отношения с тренером? Вы чувствуете друг друга?

Дарья: Если что-то не получается по взгляду Олеси Витальевны я понимаю, что нужно исправлять ошибку.

Олеся: Между нами нет жесткой границы жесткой «ты — ученица, я – тренер». Тренер может выслушать, посоветовать, помочь не только на ковре, но и по жизни. Иногда девочки боятся что-то говорить тренеру, но я все равно узнаю через других, и пытаюсь обсуждать. У всех спортсменов есть определенный страх тренера. И лучше всегда оставлять хорошие отношения с тренером, чтобы была возможность получить помощь и поддержку.

-Даша, твоя мама с тобой на связи каждый день?

Дарья: Да, бывает мы по два часа разговариваем. Мама максимально меня пытается поддержать. Присылает мне видео, где слышно за кадром как она за меня болеет. А папа переживает настолько, что не смотрит телетрансляции соревнований с моим участием, и может вернуться к видеозаписи позднее, когда мы все знаем результаты.

— Ваши ближайшие планы?

Олеся: В сентябре у нас намечен один выезд – или на Спартакиаду, или на Всероссийские соревнования Ассоциации спортивных клубов России. А дальше посмотрим, планы у нас большие.



