20.01.2022
20:30
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Фотофакт

Дария Башарина: Дешевый мерч из истории моей родины

Георгий Башарин в своем аккаунте в ФБ разместил фотографии футболки и бейсболки с надписью — Гулаг — место, где мальчики становятся мужчинами.

Георгий перепостил сообщение своей дочери Дарии Башариной, которая написала, что когда проходила собеседование в известную игровую корпорацию, то просмотрела личные страницы в соцсетях управляющего состава компании, и увидела эти фотографии. Дарию это возмутило и она не согласилась делать «дешевый мерч из истории моей родины».

Источник: facebook Георгий Башарин
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