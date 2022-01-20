Дария Башарина: Дешевый мерч из истории моей родины

Георгий Башарин в своем аккаунте в ФБ разместил фотографии футболки и бейсболки с надписью — Гулаг — место, где мальчики становятся мужчинами.

Георгий перепостил сообщение своей дочери Дарии Башариной, которая написала, что когда проходила собеседование в известную игровую корпорацию, то просмотрела личные страницы в соцсетях управляющего состава компании, и увидела эти фотографии. Дарию это возмутило и она не согласилась делать «дешевый мерч из истории моей родины».