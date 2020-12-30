В преддверии самого волшебного праздника Нового Года мы поговорили с человеком, вот уже 9 лет помогающем детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Алиной Васильевой.

Благотворительной помощью я занимаюсь с 2011 года, являюсь попечителем ГКУ РС(Я) «Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Ежегодно с единомышленниками организовываю благотворительные и профориентационные мероприятия «Я хозяин своей судьбы», «Помоги ребенку собраться в школу», «Подари ребенку праздник» для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В рамках этих мероприятий для детей проводятся экскурсии по производственным предприятиям, образовательным учреждениям, организовываются встречи с известными людьми, выезды на природу и организация праздников.

Каждому ребенку необходимо внимание, но особенно в поддержке нуждаются дети из малоимущих семей. Я сама выросла в неполной многодетной семье поэтому хорошо знакома с трудностями, с которыми сталкиваются дети в таких семьях. Считаю, что помогать нуждающимся, делиться частичкой своей энергии, дарить радость тем, кому сейчас нелегко, может каждый. Среди жителей нашей республики очень много добрых неравнодушных людей, за годы попечительской деятельности я в этом неоднократно убеждалась.

Очень тяжело видеть детей, чьи родители не имеют постоянной работы, или чьи родители имеют алкогольную или наркотическую зависимость. Большинство таких семей едва сводят концы с концами, порой дома у них не бывает даже еды. Но при всем при этом все дети очень любят своих мам и пап и если по решению суда их изымают из семьи и потом распределяют по родственникам (это если есть родственники, согласные взять ребенка под опеку) или помещают в детдом, то это для них огромная психологическая травма и страшное горе. К счастью, такое происходит нечасто. Сотрудники социально-реабилитационного центра совместно с органами профилактики прилагают все усилия для того, чтобы сохранить семью, помогают родителям трудоустроиться, найти спонсоров для проведения косметического ремонта жилья, держат связь с детьми и семьями даже после того, как дети перестают считаться находящимися в социально опасном положении. За год через этот реабилитационный центр проходят до 80 детей. Иногда там размещают детей, если родитель уезжает на лечение или даже на защиту диплома, а малышей не с кем оставить.

На днях я закупила новогодние подарки детям, состоящим на учете в Хангаласском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и при поддержке администрации нашего Федерального исследовательского центра, съездила в улус, навестила детей, вручила им подарки. Дети и их родители были очень рады. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить председателя Якутского научного центра СО РАН Михаила Петровича Лебедева за поддержку в проведении этой акции.

По образованию инженер, специализируюсь на химической технологии природных энергоносителей и углеводородных материалов. В 2008 году окончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева в Москве, затем окончила аспирантуру в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова в Бийске и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Повышение прочностных характеристик однонаправленных базальтопластиков модификацией эпоксидного связующего силикатными наночастицами».

На работе занимаюсь фундаментальными и прикладными исследованиями в области разработки композиционных материалов, высокоэффективных технологий повышения их эксплуатационных свойств, применяемых в условиях Арктики и Севера России. Участвую в разработке и исследовании основных технологических параметров производства магнезиальных вяжущих на основе местного сырья, добываемого на территории Республики Саха (Якутия) и изготовления на их основе высокопрочных водостойких бетонных изделий.

Кроме того, я преподаю в Институте естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, являюсь доцентом кафедры общей, аналитической и физической химии.