«Дархан Уус» приглашает на праздник настоящих боотуров

В эти выходные, 22 -23 февраля, в торговых рядах «Кружало» пройдет главная выставка кузнецов Якутии «ДАРХАН УУС».

Нынешний праздник кузнечного мастерства будет приурочен к 75-летнему юбилею академика Академии Духовности, председателя Союза кузнецов Якутии Бориса Федоровича НЕУСТРОЕВА — Мандар Уус.

В течение двух дней именитые и начинающие мастера кузнечного дела со всей республики будут соревноваться в мастерстве по трем номинациям. Так, в номинации «Уус-уран оҥоhуулаах быhах» – «Нож с лучшим художественным исполнением» жюри будет оценивать внешний вид и качество художественного оформления ножей: оригинальность, тематический подход, сложность исполнения и использованный материал.

В номинации «Бастыҥ булт быһаҕа» – «Лучший охотничий нож» – качество и удобство клинков жюри будет проверять на практике.

В номинации «Бастыҥ ас быһаҕа» – «Лучший кухонный нож» испытания проведет маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов, в номинации каждый участник конкурса представит только одно изделие.

По итогам конкурса победителю достанется специальный приз от имени легендарного мастера современного кузнечного искусства – Бориса Неустроева — Мандар Уус. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть его лучшие работы, изготовленные в разные годы, а также приобрести лучшие образцы кузнечного дела – якутские ножи напрямую от известных мастеров республики.

Напоминаем, что ежегодная выставка мастеров кузнечного искусства Якутии «ДАРХАН УУС» уже более десяти лет является одним из ярких и примечательных событий в культурной жизни региона с участием таких именитых мастеров кузнечного ремесла, как Борис Неустроев — Мандар Уус, Роман ГОТОВЦЕВ — Мындыр Уус, Сарыал БИЛЮКИН, Александр ДАНИЛОВ, Петр ЛУКОВЦЕВ, Василий ПОПОВ-Бааха Уус и др. По утверждению организаторов выставки, они продолжают дело в память основателя первой выставки кузнечного ремесла в республике Серафима Валерьевича ПОПОВА.