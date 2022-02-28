Данные о коронавирусе в Якутии
На 28.02.2022 г. выявлено 950 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 251 случай,
- Мегино-Кангаласский район – 60 случаев,
- Алданский район – 50 случаев,
- Вилюйский район – 45 случаев,
- Среднеколымский район – 44 случая,
- Нерюнгринский район – 40 случаев,
- Нюрбинский район – 39 случаев,
- Олекминский район – 35 случаев,
- Намский район -32 случая,
- Ленский, Хангаласский районы по 30 случаев,
- Мирнинский район- 29 случаев,
- Верхоянский, Сунтарский районы по 24 случая,
- Верхневилюйский район – 22 случая,
- Таттинский, Томпонский районы по 21 случаю,
- Усть-Алданский район – 18 случаев,
- Кобяйский район – 17 случаев,
- Жиганский, Оленекский районы по 15 случаев,
- Абыйский, Амгинский районы по 14 случаев,
- Усть-Янский район – 12 случаев,
- Чурапчинский район – 9 случаев,
- Аллаиховский, Анабарский, Булунский районы по 8 случаев,
- Момский, Оймяконский районы по 6 случаев,
- Горный район – 3 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 1 791 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 127 309 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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