28.02.2022
09:17
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Коронавирус

Данные о коронавирусе в Якутии

На 28.02.2022 г. выявлено 950 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 251 случай,
  • Мегино-Кангаласский район – 60 случаев,
  • Алданский район – 50 случаев,
  • Вилюйский район – 45 случаев,
  • Среднеколымский район – 44 случая,
  • Нерюнгринский район – 40 случаев,
  • Нюрбинский район – 39 случаев,
  • Олекминский район – 35 случаев,
  • Намский район -32 случая,
  • Ленский, Хангаласский районы по 30 случаев,
  • Мирнинский район- 29 случаев,
  • Верхоянский, Сунтарский районы по 24 случая,
  • Верхневилюйский район – 22 случая,
  • Таттинский, Томпонский районы по 21 случаю,
  • Усть-Алданский район – 18 случаев,
  • Кобяйский район – 17 случаев,
  • Жиганский, Оленекский районы по 15 случаев,
  • Абыйский, Амгинский районы по 14 случаев,
  • Усть-Янский район – 12 случаев,
  • Чурапчинский район – 9 случаев,
  • Аллаиховский, Анабарский, Булунский районы по 8 случаев,
  • Момский, Оймяконский районы по 6 случаев,
  • Горный район – 3 случая.
    За сутки лабораториями республики проведено 1 791 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 127 309 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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