10.02.2022
12:09
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Коронавирус
Данные о коронавирусе на 10 февраля
По состоянию на 10 февраля в республике зарегистрировано 2967 новых случаев коронавируса, сообщает сайт stopcovid19.sakha.gov.ru,.
Днем ранее было зафиксировано 2950 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 4576 человек, накануне — 4830.
По данным республиканского оперштаба, за прошедшие сутки госпитализировано 105 человек.
Первым компонентом привиты 583 270 человек, что составляет 81,3% от взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 134 224 человека, это 56,0% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации отмечаются: в Нерюнгринском (45,0%), Мегино-Кангаласском (46,3%), Алданском (47,7%), Оймяконском (47,8%), Мирнинском (50,4%), Горном (53,8%) районах и в Якутске (49%).
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: SakhaLife
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