Данные о коронавирусе на 10 февраля



По состоянию на 10 февраля в республике зарегистрировано 2967 новых случаев коронавируса, сообщает сайт stopcovid19.sakha.gov.ru,.

Днем ранее было зафиксировано 2950 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 4576 человек, накануне — 4830.

По данным республиканского оперштаба, за прошедшие сутки госпитализировано 105 человек.

Первым компонентом привиты 583 270 человек, что составляет 81,3% от взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 134 224 человека, это 56,0% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются: в Нерюнгринском (45,0%), Мегино-Кангаласском (46,3%), Алданском (47,7%), Оймяконском (47,8%), Мирнинском (50,4%), Горном (53,8%) районах и в Якутске (49%).