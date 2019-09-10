Даниил Спиваковский прочтет сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в Якутске

21 сентября 2019 года IX МАМФ «Северное сияние» откроет музыкальный спектакль сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца», который состоится в ГАРДТ им. А.С.Пушкина в 18:00.

Сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — наиболее известное поэтическое произведение Леонида Филатова, написанная по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Произведение полюбилось читателям – его буквально «разобрали» на множество выразительных цитат и остроумных афоризмов. Сказку неоднократно ставили в театрах, экранизировали, представляли в виде радиоспектаклей, был создан мультипликационный полнометражный фильм, а теперь, на ее основе создали музыкально-литературную композицию.

Актер театра, телевидения и кино Даниил Спиваковский выступает в качестве чтеца. Артист считает эту ироническую сказку Леонида Филатова очень современной, изложенной «настоящим русским языком», и намеревается «спеть, сыграть и похулиганить».

Чтение сказки будет сопровождать Государственный концертный оркестр Якутии под управлением московского дирижера Евгения Волчкова. Как музыкальные иллюстрации используются произведения русских композиторов – А. Бородина, Г. Свиридова, А. Варламова, Р. Щедрина, а также оркестровые обработки множества русских народных песен.

Литературно-музыкальной композиции особое очарование придает участие солиста – Павла Лукоянова (Москва) – исполнителя на гуслях звончатых.

Народный вокал представит солистка Амурской областной филармонии Марина Горбачева (Благовещенск).

Ждем вас 21 сентября в 18:00 в ГАРДТ им. А.С. Пушкина, пр. Ленина, 21Б.

Стоимость билета: от 500 до 2000 рублей

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

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