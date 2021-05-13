Данчикову привели в пример

Восстановлены средства для завершения строительства объектов здравоохранения

Во время отчета о работе федерального правительства за 2020 год председателя правительства РФ Михаила МИШУСТИНА в Госдуме председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ назвал имя депутата от Якутии Галины ДАНЧИКОВОЙ.

Участвуя в обсуждении после доклада главы кабинета министров Андрей Макаров очень эмоционально прокомментировал решение правительства о восстановлении средств для завершения строительства 17 объектов здравоохранения в стране, которые были секвестированы при формировании бюджета на 2021 год.



«Вот Галина Иннокентьевна – как она билась за финансирование строительства онкологического диспансера в Якутске!», — сказал Андрей Макаров.



Во время заседания было отмечено, что в связи с пандемией 2020 год войдет в историю страны как самый трудный за последние десять лет.