Данчикова против закрытия отделений «Почты России» в Якутии

«Почта России» не планирует масштабное сокращение почтовой сети в субъектах РФ, заявил глава ведомства Максим Акимов на встрече с депутатами внутрифракционной группы «ЕДИНОЙ РОССИИ», где обсуждалась бесперебойная работа почтовых отделений в регионах страны.

Разговор шел о сохранении кадров, почтовых отделений в отдаленных районах, особенно в сельской местности, планах по ремонту зданий отделений связи, строительству новых, заработной плате почтальонов.

Депутат от Якутии Галина Данчикова считает, что для жителей республики очень важно, чтобы «Почта России» сохранила свои отделения в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах:

— Отделения связи — это социально значимые объекты в поселках, где местные жители получают весь спектр почтовых и банковских услуг, социальные выплаты, пенсии. По сути, они выполняет базовые социальные функции публичной инфраструктуры.

На встрече Галина Данчикова поинтересовалась у руководителя «Почты России», как будет реализовываться ФЗ-171 от 29 июня 2018 года «Об особенностях реорганизации ФГУ «Почта России», которым установлено, что нерентабельность работы отделений связи не является критерием для их ликвидации, и на принятие решений о закрытии необходимо согласие органов власти субъекта РФ.

По словам Максима Акимова, за последний год решения о закрытии отделений почтовой связи в Якутии не принимались. При этом, отметил глава ведомства, из 431 отделения связи в республике 260 являются убыточными. Сегодня временно не работают 73. Причина – неукомплектованность штата, либо сотрудники находятся в отпуске или на больничном.

Максим Акимов подчеркнул, что пока не планируется масштабных мероприятий по сокращению почтовой сети. Наше регулирование подразумевает, что мы это можем делать только по согласованию с главами субъектов Федерации и при соответствующем решении совета директоров.

Отдельно Галина Данчикова акцентировала внимание на сроках доставки почтовой корреспонденции до муниципальных образований, не имеющих круглогодичного наземного сообщения.

По словам депутата, 229 почтовых отделений (52% от всей сети) находятся в арктической зоне Якутии. В 21 муниципальный район корреспонденция доставляется только авиацией. Но в период весенне-осенней распутицы накапливаются большие объемы почтовых отправлений, задерживается их доставка.

Как решение этой проблемы, возникающей в межсезонье, Галина Данчикова предложила использовать малую авиацию — воздушные суда «Почты России». Руководитель ведомства отметил, что вопрос требует проработки, после чего депутату будет направлен письменный ответ.

Отметим, что в депутатской почте Галины Данчиковой немало обращений жителей республики, сетующих на режим работы почтовых отделений связи, их слабую материально-техническую базу.

В сентябре жители поселков Серебряный Бор и Чульман Нерюнгринского района в своем обращении к депутату высказали опасения по поводу закрытия отделений связи. По информации директора Управления федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) Петра Птицына, закрытие отделений связи в указанных поселках со стороны филиала не планируется. Сокращенный режим работы отделений был временным и связан с отпуском сотрудников.

В арктическом поселке Зырянка Верхнеколымского района ремонт почтового отделения проведен после депутатского запроса в адрес руководства «Почты России» принять меры по улучшению условий работы в почтовом отделении. Напомним, в прошлом году депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова в рамках региональной недели посетила Верхнеколымский район. После встречи с жителями Зырянки депутат побывала в здании отделения «Почты России», давно требующем капитального ремонта, где холодно зимой и летом.

Сегодня жители Верхней Колымы признательны депутату за то, что в отделении созданы все условия для оказания качественных почтовых и других услуг связи.