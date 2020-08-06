Данчикова обсудила с минфином Якутии новые подходы к формированию бюджета

Национальную программу по Дальнему Востоку нужно утвердить за три месяца

Межбюджетные отношения и новые подходы к формированию федерального бюджета на ближайшие три года депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова обсудила в режиме ВКС с руководством министерства финансов и получателями субвенций и субсидий республики.

Обращаясь к участникам видеоконференции, парламентарий отметила, что профильный комитет уже не первый месяц работает с правительством РФ в рамках нулевого чтения проекта бюджета на следующую трехлетку. Эта работа будет идти в августе и сентябре, в конце которого проект главного финансового документа внесут в Госдуму.

Указом президента РФ Владимира Путина ««О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в нем определены финансовые приоритеты – это национальные проекты. На их реализацию в соответствующем порядке должны предусматриваться бюджетные ассигнования и дополнительные доходы федерального бюджета.

В июне глава государства подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, предусматривающих повышение среднероссийских темпов показателей качества жизни населения и экономического развития.

В трехмесячный срок правительству РФ поручено утвердить Национальную программу по Дальнему Востоку, предусмотрев в федеральном бюджете средства на ее реализацию.

Галина Данчикова напомнила, что выступая в Госдуме с отчетом правительства в конце июля, премьер РФ Михаил Мишустин предложил провести перед осенним рассмотрением бюджета широкие парламентские слушания по основным направлениям бюджетной и налоговой политики и межбюджетным отношениям. Председатель правительства считает, что это позволит увидеть требующие решения проблемы бюджетного процесса.

Какие сегодня уже существуют, депутату рассказали главные распорядители бюджетных средств – министерства экономики, труда и соцразвития, строительства, образования и науки, сельского хозяйства, экологии, природопользования и лесного хозяйства, которые представляли их руководители.

Депутат подчеркнула, что с прошлого года изменился порядок софинсирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета. Он приравнен к софинансированию по нацпроектам, поэтому речь идет о дополнительной поддержке инициативных предложений по обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, автомобильных парковок.

Галина Данчикова рекомендовала минсельхозу РС(Я) представить аргументированные предложения по софинансированию этой госпрограммы в Якутии, направленной на улучшение качества жизни селян, обустройство инфраструктуры, обозначить «узкие» вопросы, требующие проработки с федеральным правительством, с учетом увеличения бюджетных средств на ИЖС, которые сократились.

Минфину республики нужно структурировать все предложения, связанные с исполнений отдельных полномочий. Например, в сфере образования, чтобы обеспечить горячим питанием учеников начальных классов, в столовые требуется современное оборудование.

В свою очередь, минфин проинформировал депутата о недостаточном объеме субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на исполнение переданных субъектам полномочий в области лесных отношений, охраны и использования объектов животного мира, охотничьих ресурсов. По мнению финансистов, регионы, территории которых отнесены к районам Крайнего Севера или входят в состав Дальневосточного федерального округа, требуют отдельного подхода к обеспечению субвенциями. Это связано с отсутствием производителей материально-технических ресурсов, сезонностью и дороговизной тарифов на транспортные перевозки, соответственно, значительным удорожанием стоимости материалов и высокими расходами на их доставку.

После ВКС депутат Госдумы РФ Галина Данчикова сразу же направила письмо заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, настаивая на пересмотре действующего механизма распределения субвенций на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поставлен вопрос об увеличении ежегодно объема субвенций на приобретение лесопожарной техники и оборудования.