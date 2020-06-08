Данчикова и Местников обсудили подготовку к ЕГЭ в Якутии

Выпускники страны готовятся к ЕГЭ. Какова готовность общеобразовательных учреждений республики к его проведению по требованиям Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора России?

Актуальный вопрос повестки дня в рамках парламентского контроля из-за эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией, депутат Госдумы РФ от партии “Единая Россия” Галина Данчикова обсудила в режиме ВКС с и.о. заместителя председателя правительства РС(Я) Сергеем Местниковым, курирующим вопросы в сфере образования, культуры, СМИ, IT — технологий и спорта.

Как сообщил зампред, в этом году экзамены пройдут в 230 специально подготовленных при общеобразовательных учреждениях пунктах и еще шести — на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, в региональную информационную систему ЕГЭ включены 8 761 человек, из них 7 948 – выпускники 2020 года. Кому не нужны ЕГЭ для поступления в вузы, аттестаты могут получить на основании годовых оценок.

Сергей Местников проинформировал парламентария, что 29 июня в республике пройдёт пробный ЕГЭ без выпускников для проверки информационных систем и участвующих в экзаменах специалистов.

«Мы должны не только заблаговременно создать, но и проверить необходимые условия для безопасной сдачи ЕГЭ нашими выпускниками во всех районах республики», – подчеркнул Сергей Местников.

Касаясь других аспектов работы, Галина Данчикова отметила, что у нее состоялся телефонный разговор с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко, которого якутяне знают по работе вице-президентом республики и в органах исполнительной власти. Дмитрий Евгеньевич выразил готовность оказывать по вопросам образования коллегам-якутянам консультативную и методическую помощь.

В разговоре с и.о. зампреда правительства РС(Я) депутат подчеркнула, что плотно работает с федеральными ведомствами по вопросам укрепления материально-технической базы Школы музыки на Покровском тракте, и строительства нового общежития ЯГСХА.

Это важно для единственной не только на Дальнем Востоке, но и в России специализированной школы на Крайнем Севере, где с раннего возраста готовят музыкантов–виртуозов, — сказала депутат.

Крайне ограниченные площади действующего общежития ЯГСХА сегодня позволяют обеспечить местами только около половины нуждающихся. Условия проживания в старом здании очень стесненные и не соответствуют современным стандартам. В ЯГСХА поступает основном молодежь из арктических сельских районов республики. При увеличении бюджетных мест, о которых говорил в послании глава государства Владимир Путин, нуждаемость в общежитии для подготовки специалистов сельского хозяйства еще больше возрастает, уверена Галина Данчикова.

Парламентарий попросила Сергея Местникова активизировать деятельность по важным для юных дарований и студентов направлениям.

В прошлом году Галина Данчикова ездила по депутатской работе в Верхнеколымский и Верхоянский районы. В Зырянке строится культурно- спортивный, а в Батагае больничный комплексы. Оба объекта возводятся на внебюджетные средства АК «АЛРОСА» Фондом будущих поколений, который до перехода на работу в Правительство РС(Я), возглавлял Сергей Местников.

Вопросы к куратору этих объектов у депутата были конкретные – когда спортивный зал и больницу, которые с нетерпением ждут зырянцы и верхоянцы, введут в эксплуатацию.

Сергей Местников сообщил, что в Батагае строительство крупного больничного комплекса с терапевтическим, детским отделениями, поликлиникой на 180 посещений в смену, гаражом и помещением для «скорой помощи» идет по графику. Предусмотрены дополнительные средства на дооснащение объекта современным медицинским оборудованием.

По строительству культурно-спортивного комплекса в Зырянке, являющегося долгостроем, есть вопросы. Подрядчик «Строймонтж-2002» из-за низких темпов работ все время переносит сроки сдачи объекта, который находится на постоянном контроле.

Состоявшийся разговор по актуальным вопросам стороны сочли полезным и своевременным. Поблагодарив Галину Данчикову за инициативность, стремление как можно быстрее решать насущные вопросы, Сергей Местников предложил продолжить конструктивную работу в таком же формате.