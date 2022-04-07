Дана отмашка на лесозаготовку в верховьях Амги иркутскими фирмами

Общественность выступала против, подавала иски в суд, но минэкологии Якутии окончательно встал на сторону лесозаготовителей из Иркутской области. Размещаем пресс-релиз минэкологии Якутии.

ООО «Ангара» и ООО «Вудлэнд24»: Лесозаготовка будет вестись со строгим соблюдением всех законов и правил

На минувшей неделе в городе Алдан состоялось собрание с арендатором лесных участков ООО «Ангара», ООО «Вудлэнд24», в котором приняли участие члены выездной коллегии минэкологии Якутии во главе с и.о. министра Евгением ПЕРФИЛЬЕВЫМ, общественность и представители СМИ. Директор вышеназванных компаний Максим БЕЛОБОРОДОВ в своём выступлении особо подчеркнул, что вся работа будет вестись со строгим соблюдением всех законов и правил.

«Опыт лесозаготовки у нас большой. Мы пришли не опустошать леса Якутии, а наоборот, способствовать тому, чтобы увеличивались доходы республики за счет налогов, которые будут поступать в бюджет: компания зарегистрирована в Алданском районе, офис находится в г. Нерюнгри. В первую очередь мы будем набирать местные кадры. Мы умеем заготавливать лес и работать в лесу. Леса не вырубаются полностью, благодаря арендатору эти леса будут сохранены. Все мы знаем, что в последние годы стало много лесных пожаров, и практически нет возможности тушить их в труднодоступных местах, куда нет дорог. Мы будем строить дороги как лесовозные, так и противопожарного назначения», — сказал он.

Максим Анатольевич отметил, что заготавливаться будет только спелая и перестойная древесина.

«Перестойные деревья — это те деревья, которые почти прекратили расти по высоте и диаметру и в свое время упадут. Молодой лес остаётся. Наша задача — снизить себестоимость древесины для местного населения за счёт транспортировки, не нужно будет привозить ее из других регионов. Экологического ущерба не будет ни в каких объектах. На вырубах будет молодая поросль, которая будет увеличивать поголовье диких охотничьих животных. Известно, что животные всегда пасутся там, где молодой лес».

Также он заявил, что отходы лесозаготовок в виде дров будут передаваться местному населению безвозмездно. Общественники напрямую задали волнующие их вопросы, все получили возможность высказаться. Несмотря на эмоциональность диалога, в основном звучали вопросы по существу. Максим Белобородов отвечал до тех пор, пока не были исчерпаны все.