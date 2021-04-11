Дань творчеству великого Марка Жиркова

9 апреля 2021 года к 129-летию со дня рождения основоположника якутской профессиональной музыки Марка Николаевича Жиркова, а также навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов имени М.Н. Жиркова состоялось примечательное событие. В Вилюйске презентован сборник обработок и переложений вокальных и инструментальных произведений композитора для фортепиано «Воспевая Якутию мою…».

Это — новый труд коллектива Вилюйской детской школы искусств им. М.Н. Жиркова, он является продолжением предыдущей коллективной работы преподавателей — сборника переложений песен Жиркова для камерно-инструментальных ансамблей и хора «Любимые мелодии земли Вилюйской» вышедшего в 2018 году.

Вечер украсили «Хор Васильева» под руководством Почетного ветерана РС(Я), заслуженного работника РС(Я) Владимира Васильева, народный оркестр народных инструментов МБУ ДО «Вилюйская детская школа искусств им. М.Н. Жиркова», вилюйский народный хор (рук. отличник культуры РС(Я) Ольга Корякина), а также участники, выпускники, преподаватели Вилюйской детской школы искусств и приглашенные деятели культуры в области музыки.

Жители и гости зарядились живой музыкой, положительной энергией и подарили артистам улыбки и бурные аплодисменты.