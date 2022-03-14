Дан старт Всероссийскому конкурсу«Юный правозащитник — 2022»

Федеральная служба судебных приставов совместно с Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявляет конкурс для подростков от 12 до 16 лет (включительно), интересующихся историей права, становления государства и его институтов, изучающих правоведение.

Для участия в Конкурсе претендент должен подготовить следующие материалы:

Портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права на региональном и всероссийском уровнях за 2020-2022 гг. Конкурсное задание — эссе на одну из предложенных тем.

Приём конкурсных документов осуществляется через автоматизированную информационную систему «Орлёнок» (https://admin-orlyonok.ru/Account/Register) и завершается 10 апреля 2022 года (включительно).

С требованиями к портфолио и конкурсному заданию можно ознакомиться здесь:

— https://fssp.gov.ru/2758596/

— https://center-orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage

Победитель Конкурса получает бесплатную путёвку в ВДЦ «Орлёнок» для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юные правозащитники».

СПРАВКА:

Всероссийский детский центр «Орлёнок», на базе которого работают 10 детских лагерей, находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от города Туапсе, на берегу Чёрного моря. За год в «Орлёнке» проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день. Их участниками становятся свыше 20 тысяч ребят из России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет. В Центре ежегодно реализуется около 100 образовательных программ различной направленности, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровней, организуются спортивные соревнования, встречи со звёздами кино, театра, телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами, деятелями искусства, политиками, писателями и художниками.