Дан старт самому ожидаемому событию июля

Огонь Игр Манчаары зажжен! Традиционная спартакиада по национальным видам спорта стартовала на родине национального якутского героя Василия Манчаары — в местности Арыылаах Мегино-Кангаласского района.

Группу участников эстафеты Огня возглавили лидер движения ЗОЖ в республике, заслуженный работник физической культуры спорта РС(Я), бегун-экстремал Дмитрий Горохов и 10-кратный чемпион Якутской АССР по бегу на длинные дистанции, мастер спорта ЯАССР по легкой атлетике Афанасий Илларионов. Бегунам предстоит за 4 дня пробежать около 300 км по маршруту Мегино-Кангаласский улус — город Якутск — Горный улус.

Факел эстафеты Огня донесут до села Бердигестях, которое с 6 по 11 июля примет самое ожидаемое событие в спортивной жизни республики. 7 июля зажжением Огня на стадионе » Чыпчаал» начнется торжественная церемония открытия, оно пройдет без зрителей, но будет транслироваться на телеканале НВК «Саха».