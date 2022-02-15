15.02.2022
17:14
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Спорт

Дан старт регистрации волонтеров на VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

В 2022 году на территории Приморского края в г. Владивосток пройдут VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Волонтером Игр может стать молодой человек в возрасте от 16 лет. Волонтеры будут задействованы на основных функциональных блоках Игр, в том числе: атташе (сопровождение команд/делегаций); информация (работа на информационных стойках); аккредитация (выдача аккредитационных беджей спортсменам); встречи-проводы (приветствие и помощь участникам в ориентировании на площадке); работа со СМИ (помощь представителям СМИ) и другие. Предварительные даты работы волонтеров – с 23 июля по 10 августа 2022 года, проведение Игр запланировано в период с 27 июля по 8 августа 2022 года. волонтеров, задействованных на Играх, будет предусмотрено проживание в студенческих общежитиях г. Владивостока, специализированное обучение, современная и стильная форма, питание (с момента выхода на работу), трансфер до удаленных объектов работы, а также награждение благодарственными письмами по итогам работы. 

Регистрация добровольцев (волонтеров) доступна на сайте https://vladivostok2022.com/  до 1 марта 2022 года. Спешите подать заявку! 

Фото: https://minsport.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3302907
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
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