Дан старт регистрации волонтеров на VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

В 2022 году на территории Приморского края в г. Владивосток пройдут VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Волонтером Игр может стать молодой человек в возрасте от 16 лет. Волонтеры будут задействованы на основных функциональных блоках Игр, в том числе: атташе (сопровождение команд/делегаций); информация (работа на информационных стойках); аккредитация (выдача аккредитационных беджей спортсменам); встречи-проводы (приветствие и помощь участникам в ориентировании на площадке); работа со СМИ (помощь представителям СМИ) и другие. Предварительные даты работы волонтеров – с 23 июля по 10 августа 2022 года, проведение Игр запланировано в период с 27 июля по 8 августа 2022 года. волонтеров, задействованных на Играх, будет предусмотрено проживание в студенческих общежитиях г. Владивостока, специализированное обучение, современная и стильная форма, питание (с момента выхода на работу), трансфер до удаленных объектов работы, а также награждение благодарственными письмами по итогам работы.

Регистрация добровольцев (волонтеров) доступна на сайте https://vladivostok2022.com/ до 1 марта 2022 года. Спешите подать заявку!