Дан старт реализации проекта «Эффективный регион»

Республика Саха (Якутия) готовится к вступлению в проект «Эффективный регион», основная задача которого состоит в повышении производительности труда за счёт внедрения бережливых технологий и постоянного улучшения производственных процессов.

В рамках подготовки к участию республики в проекте сотрудники Высшей инновационной школы менеджмента при Главе РС(Я) совместно с Министерством экономики республики организовали семинар для руководителей и сотрудников предприятий, определённых в качестве пилотных площадок.

Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Стручков отметил, что установочный семинар даёт старт реализации проекта «Эффективный регион» в Республике Саха (Якутия).

Запущенный в начале 2018 года Госкорпорацией «Росатом» проект затрагивает 25 направлений, в том числе сферы промышленности, здравоохранения, образования, социальной защиты, государственного управления и сельского хозяйства. В прошлом году проект реализовывался в девяти регионах страны, где были получены достаточно положительные результаты, как в управленческой, так и в производственной деятельности. В текущем году проект должен охватить 31 регион.

Алексей Стручков напомнил, что во исполнение Указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Якутия принимает участие в реализации всех 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «И, безусловно, успех реализации всех национальных проектов во многом зависит от мероприятий по повышению производительности труда», – подчеркнул Алексей Стручков и призвал очень серьёзно отнестись к данной образовательной программе.

«Сегодня для достижения национальных целей развития нам нужно формирование компетентных управленческих команд, способных изменить организационные процессы и внедрять новую культуру производства. Главное для нас – это повышение качества жизни наших граждан, чтобы каждый житель республики почувствовал изменения к лучшему от реализации каждого национального проекта. Будь это сфера транспорта, здравоохранения, жилищного строительства или предпринимательства», – сказал первый вице-премьер.

Семинар рассчитан на два дня, в нём принимает участие 31 организация и 9 министерств. Лекторами выступают сотрудники Госкорпорации «Росатом», которые уже успешно внедрили данную методику в 20-и регионах России.