Дан старт работе съезда учителей!

3 октября с. г. в рамках мероприятий XIV съезда учителей и педагогической общественности РС(Я) «Открытое образование – пространство возможностей» в актовом зале Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н .Донского-II состоялось организационное совещание с участием руководителей делегаций из 24 районов и города Якутска — всего 38 представителей, делегатов съезда.

На совещании выступили АРГУНОВА А.П., I заместитель министра образования и науки РС(Я), ПАВЛОВ Н.М., директор ИРО и ПК, ШИЛОВА О.П., специалист отдела кадровой политики, государственной службы и юридического обеспечения МО и НРС (Я), ДАНИЛОВ Д. С., заместитель директора Института новых технологий.

Затронуты организационные вопросы основных мероприятий XIV съезда. Алевтина Петровна поздравила начальников, представителей улусных управлений образования с началом работы съезда и отметила, что на 3 октября на сайте съезда https://съездучителей14.рф/ зарегистрировано 450 человек. Работа съезда начата с мероприятий, посвященных дню Государственности РС(Я), Дню среднего профессионального образования, 100-летию дошкольного образования.

Программа съезда обширная: запланированы торжественная церемония возложения цветов «Памятнику Учителю» и памятнику народному учителю СССР Михаилу Андреевичу Алексееву, открытие выставки «Образование, открытое в будущее»», пленарное заседание, презентация книги «Образование – важнейший фактор развития Республики Саха (Якутия)», посвященной 100-летию ЯАССР и 100-летию создания Народного комиссариата Просвещения ЯАССР. Кроме того, состоятся чествование лучших педагогов, актовые лекции ведущих ученых Российской Федерации Власовой Е. З., заведующей кафедрой информационных технологий электронного обучения РГПУ им. А.И. Герцена, д.п.н., профессора, Власова Д. В., доцента кафедры информационных технологий электронного обучения РГПУ им. А.И. Герцена, к.ф.-м.н., Высоцкого И. Р., начальника отдела ГОУ ЦПМ, автора концепции математического образования в РФ и др. Уникальные мастер-классы, межрегиональная конференция «Развитие здоровой бережливой личности», встречи делегатов в исполнительных органах руководства республики, где будут обсуждены проект закона «О статусе педагога», планирование мероприятий «Года Педагога и Наставника». Будут организованы товарищеские встречи команд из числа делегатов XIV съезда по волейболу, различные культурные мероприятия и др.

В рамках организационных мероприятий на разработку Концепции развития системы образования до 2032 года была задействована рабочая группа, которая продолжит работу в Стратегической сессии съезда. По содержанию Стратегической сессии директор ИРО и ПК Павлов Н.М. отметил, что будут работать 4 площадки: две площадки на базе ИРО и ПК (группа №1 «Саморегулируемое обучение на протяжении всей жизни», группа №2 «Кадровое обеспечение перехода к образованию будущего»), две площадки на базе ВШИМ (группа №3 «Устойчивое партнерство субъектов образовательной экосистемы», группа №4 «Современная образовательная среда и цифровая трансформация образования»). В каждой группе модераторы обсудят с участниками главные вопросы по обозначенным проблемам. Все участники должны принять активное участие в обсуждении, в разработке важного, основного документа, так как важно мнение, видение каждого участника сессий. Также в этот день будут подведены итоги республиканского конкурса учителей «100 золотых уроков».

Мы попали в историю, в историю съезда. XIV съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) станет площадкой общения, поиска новых идей, моделей образования, взаимообмена богатым опытом педагогов всей республики.

Желаем всем плодотворной работы! С началом работы съезда!