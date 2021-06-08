Дан старт путешествиям на Ленские столбы

С 9 июня начинаются рейсы на комфортабельных круизных теплоходах «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный» до Ленских столбов.

Круиз «Буднего дня» продолжительностью 36 часов, осуществляется дважды в неделю. Расписание идеально подходит для тех категорий туристов, которые ценят время и деньги. Теплоход отходит с речного порта в 20:00 или в 19:00 (в зависимости от расписания) по понедельникам и средам. Это более дешевый по цене круиз и с меньшей продолжительностью.

46-часовое путешествие начинается в пятницу вечером с яркой вечерней программы и ужина в ресторане. Кульминацией круиза, конечно, является прибытие теплохода в природный парк «Ленские столбы». Программа на берегу отличается яркостью и национальным колоритом. Туристы участвуют в национальном обряде благословения «алгыс» и организованно поднимаются на вершину скал, где с высоты птичьего полета им открывается живописный вид на реку Лена.

Воскресная программа включает активный отдых на берегу: спортивные игры, рыбалку, шашлыки. Гармоничное сочетание места отдыха, времени, затраченного на него, а также качества обслуживания персонала – гарантия хорошей организации круиза, который не выбивает из привычного ритма жизни, но позволяет хорошо отдохнуть и набраться сил.

Подробную информацию о ценах на путевки, программах пребывания, а также характеристику теплоходов вы можете найти на сайте «Ленатурфлота» https://lenaturflot.ru/service/.

Справки по тел: 42-43-24