Дан старт новой перспективе развития газовой отрасли Якутии

3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО АК «АЛРОСА» по реализации проекта строительства газопровода-отвода к производственной площадке Накынского рудного поля. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ и генеральный директор — председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей ИВАНОВ подписали данный документ.

Соглашение решает такие важные задачи, как перевод производственных энергетических объектов АК «АЛРОСА» (ПАО) на производственной площадке Накынского рудного поля на газовое топливо.

На церемонии подписания важного для дальнейшего развития газификации республики Соглашения принял участие генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ. Он отметил, что данный документ решает ряд важных вопросов, касающихся развития, в целом, газовой отрасли Якутии.

Строительство газопровода-отвода планируется в 2021-2024 гг. Общий объем инвестиций в строительство составит около 2,5 млрд рублей, в том числе за счет средств АЛРОСА.

Справка:

АО «Сахатранснефтегаз» — крупное республиканское нефтегазовое предприятие, основной деятельностью которого является транспортировка природного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям общей протяженностью 7 493 км. Ежегодно потребителям бесперебойно и надежно поставляет около 1700 млн.м3 природного газа.

Кроме основной деятельности акционерное общество ведет строительно-монтажные работы газопроводов, объектов газового хозяйства. В числе крупных проектов – участие в строительстве МГ «Сила Сибири».