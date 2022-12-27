Дан старт Году 100-летия физкультурного движения в Якутии

Лучший спортсмен Якутии – борец Владимир Егоров.

Дан старт Году 100-летия физкультурного движения в России и Якутии

Бал чемпионов-2022 после перерывов, связанных с пандемией и изменением формата на Гран-При, вернулся в прежнем виде.

Спикерами выступили председатель правительства РС (Я) Андрей Владимирович Тарасенко и министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Николаевич Спиридонов. Вели торжественную церемонию ведущие Анна Фомина и Руслан Очиров.

Из отчета:

Ключевые спортивные мероприятия уходящего 2022 года, посвященные 100-летию образования Якутской АССР:

IV чемпионат мира по мас-рестлингу среди мужчин и женщин;

Кубок Главы РС (Я) (этап кубка России) и Первенство Дальневосточного федерального округа по игре Го;

Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина;

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров 2002-2004 гг.р. памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева, посвященного 50-летию его триумфа в Олимпийских играх в г. Мюнхен 1972 года;

VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) в с. Борогонцы;

VIII Международные спортивные игры “Дети Азии” в г. Владивостоке.

На официальных соревнованиях спортсмены Якутии завоевали 148 медалей, в том числе 82 золотые, 2 серебряные и 44 бронзовые. Недотягивающее до прежних лет количество наград объясняется последствиями пандемии и тотального локаута российского спорта на международной арене.

Награды правительства Республики Саха (Якутия)

Премьер-министр А.В. Тарасенко вручал государственные награды республики.

Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Дмитрия Петровича Коркина в области физической культуры и спорта присуждена за выдающийся вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность в реализации государственной политики РС (Я) по формированию здорового образа жизни Аркадию Михайловичу АЛЕКСЕЕВУ, многократному чемпиону и рекордсмену ЯАССР, Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике, отличнику физической культуры и спорта СССР, почетному гражданину РС (Я). Наш мэтр человек хотя и публичный, но скромный – получив награду, он поторопился сойти со сцены, поэтому хорошего парадного портрета вручения награды не удалось сделать.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я)» за заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд было присвоено Анатолию Максимовичу МЫРЕЕВУ, общественному тренеру-инструктору по пулевой стрельбе Регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» РС (Я). Также почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я)» удостоился Роман Иванович ОКОНЕШНИКОВ, руководитель ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового спорта».

Почетное звание «Заслуженный тренер РС (Я)» присвоено тренеру-преподавателю по легкой атлетике Детско-юношеской спортивной школы имени Е.Ф. Габышева Усть-Алданского улуса Серафиму Михайловичу ТАТАРИНОВУ и тренеру Спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени А.И. Пахомова Николаю Михайловичу ЕГОРОВУ, старшему брату Василия Егорова.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награжден директор Детско-юношеской спортивной школы № 6 «Стерх» городского округа «г. Якутск» Константин Юрьевич ЭЙЗНЕР.

Грамотой Правительства РС (Я) награжден тренер по лыжным гонкам Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту Александр Владимирович ЛУКЬЯНОВ.

Благодарность Правительства РС (Я) вручена Александру Сергеевичу ЧЕРНОКНИЖНОМУ, тренеру по хоккею Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта.

За высокие показатели в спорте высших достижений, ввод новых спортивных объектов и укрепление материально технической базы в сфере физической культуры и спорта РС (Я) сертификаты от правительства РС (Я) на приобретение спортивного инвентаря в размере 100 000 (сто тысяч) рублей вручены:

Управлению физической культуры и спорта Окружной Администрации г. Якутска (начальник –Эдуард Васильевич ЕФИМОВ);

Администрации муниципального образования “Момский район” (глава – Дмитрий Викторович АММОСОВ);

Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по лыжному спорту, г. Алдан (директор – Максим Валерьевич СКУПОЙ);

Сельскому центру развития с. Юрюнг-Кёль Хадарского наслега Чурапчинского улуса – (представитель наслега Иннокентий Иннокентьевич ГОТОВЦЕВ, ректор ЧГИФКиС).

Награды спортивных ведомств России и Якутии

Награды спортивного ведомства вручал министр по физической культуре и спорту РС (Я) Леонид Николаевич Спиридонов.

Почетным знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награжден главный тренер сборной команды Якутии по стрельбе из лука Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС (Я) Андрей Андреевич ИКСМАН.

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации Благодарность Министра спорта Российской Федерации вручена:

Гаврилу Степановичу ЕВСЕЕВУ, председателю Комитета по физической культуре и спорту муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС (Я);

Василию Васильевичу КУПРИЯНОВУ, тренеру по шашкам Республиканской спортивной школы олимпийского резерва в с. Намцы имени Нюргуна Семеновича Тимофеева.

За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), пропаганду здорового образа жизни среди населения нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РС (Я)» награждены:

Аркадий Федосиевич ЕФРЕМОВ, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций Управления физической культуры и массового спорта;

Марина Анатольевна ФЕДОРЕНКО, инструктор по спорту Республиканской специализированной спортивной школы по плаванию.

Лауреатом номинации «За служение спорту» стала Галина Степановна СЫРМОЛОТОВА, заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я), многократная чемпионка ЯАССР по легкой атлетике, заместитель председателя региональной общественной организации «Союз спортсменов-любителей» РС (Я), награду ей вручил бронзовый призёр Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы, многократный чемпион России, член олимпийской сборной России 2004 и 2008 гг., заслуженный мастер спорта России по боксу, советник Главы РС (Я) Георгий Русланович БАЛАКШИН.

Лауреатом номинации «Лучший тренер» стал Дамдиндорж ГОМБОДОРЖ, главный тренер сборной команды республики по дзюдо, отличник физической культуры и спорта РС (Я). Поскольку тренер в составе национальной сборной страны находится на учебно-тренировочных мероприятиях в г. Екатеринбурге, награду получил его отец Бунтар Гомбодорж, отличник физической культуры и спорта РС (Я), ветеран физической культуры и спорта РС (Я), отличник образования РС (Я).

По итогам 2022 года лауреатом номинации «Лучший судья» стал Николай Гаврильевич Цыпандин – главный судья VIII Спортивных игр народов РС (Я) в с. Борогонцы, отличник физической культуры и спорта РС (Я) и РФ. Награду ему вручил журналист, директор радиовещания Национальной вещательной компании «Саха», официальный пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы РС (Я) Николай Гаврильевич Бястинов.

Заслуженный работник физкультуры и спорта России и Якутской АССР, лауреат государственной премии имени Дмитрия Петровича Коркина, отличник физической культуры и спорта ЯАССР, России и СССР, лауреат по физической культуре и спорту ХХ века, кавалер двух орденов и многих медалей РСФСР и СССР, основоположник Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» Афанасий Егорович АЛЕКСЕЕВ вручил награду в номинации «Лучшее муниципальное образование». Глава Усть-Алданского улуса Алексей Васильевич Федотов как раз в этот день проводил в Борогонцах районный Бал чемпионов, поэтому награду получил его первый заместитель Петр Степанович СИВЦЕВ.

Лауреатом номинации «Лучшая спортивная общественная организация» по итогам 2022 г. признана общественная организация «Федерация настольных игр РС (Я)» (президент федерации – директор компании «Камелек» Ольга Григорьевна ГРИГОРЬЕВА, награду лучшей общественнице вручил директор Якутского филиала “Газпромбанка” Дмитрий Олегович АНДРЕЕВ.

Лауреату номинации «Лучший общественный спортивный организатор» Тихону Ильичу Карамзину, ветерану физической культуры и спорта РС (Я) награду вручила Мария Дмитриевна Тастыгина – одна из самых известных фитнес-тренеров Якутска по оздоровительной физкультуре и бодибилдингу колледжа имени Бена Вейдера.

По итогам 2022 года лауреатом номинации «Лучший спортивный обозреватель» признан Александр Васильевич ПОСЕЛЬСКИЙ – главный редактор спортивного сайта-сетевого издания «Спорт Якутии», плакетку, статуэтку ему вручил заместитель министра по спорту и физкультуре РС (Я) Гаврил Михайлович МОХНАЧЕВСКИЙ.

Приз лауреату номинации «Меценат года» Петру Спиридоновичу Алексееву – мастеру спорта ЯАССР по национальным прыжкам, почетному гражданину Усть-Алданского улуса, директору торгового центра “Стройград” вручила министр экономики РС (Я) Майя Андреевна Данилова.

Лауреатом номинации «Лучший организатор ГТО» признан Степан Семенович Федоров – начальник Управления физической культуры и спорта г. Вилюйска, руководитель муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, отличник физкультуры и спорта РС (Я), награду ему вручил член Регионального политического совета Якутского регионального отделения партии «Единая Россия», народный депутат, руководитель Регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта Валерий Алексеевич Лютый.

Затем наступил кульминационный момент награждения лауреатов спортивного года.

Адаптивные виды спорта

Десятку лучших по адаптивным видам спорта огласили и наградили председатель Федерации профсоюзов Якутии и председатель Совета по адаптивным видам спорта РС (Я) Николай Николаевич Дегтярев и первый заместитель министра по физической культуре и спорту РС (Я) Александр Николаевич БУГАЕВ.

10. Сергей Сергеевич Безносов (пауэрлифтинг, армрестлинг, спорт слепых) – кандидат в мастера спорта России, чемпион России по пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионатов России по жиму лежа и по армрестлингу, обладатель Кубка России по армрестлингу. Тренер – Аркадий Валериевич Степанов.

9. Яков Николаевич Максимов (легкая атлетика, ПОДА) – кандидат в мастера спорта России, чемпион по толканию ядра и серебряный призер по метанию диска чемпионата России по легкой атлетике ПОДА-2022 (Чебоксары), серебряный призер по толканию ядра и бронзовый призер по метанию диска Всероссийских соревнований по легкой атлетике ПОДА- 2022 (Сочи), серебряный призер по толканию ядра Кубка России по легкой атлетике (Саранск). Тренер – Василий Андреевич Оленов, отличник физической культуры РС (Я).

8. Мария Викторовна Егорова (пулевая стрельба, сурдоспорт) – мастер спорта России, чемпион Европы (Игнатово, 2019), четырехкратный чемпион России (Казань, 2018; Краснодар, 2020; Казань, 2021; Казань, 2022), четырехкратный серебряный призер чемпионатов России (Казань, 2018; Казань, 2019; Краснодар, 2020; Казань, 2021), двукратный бронзовый призер чемпионатов России (Краснодар, 2020; Казань, 2021). Тренер – Александр Егорович Сотников, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

7. Татьяна Николаевна Белова (тхэквондо, ПОДА) – кандидат в мастера спорта России, серебряный призер Летних паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт», бронзовый призер чемпионата России. Тренер – Руслан Александрович Поисеев, заслуженный мастер спорта России.

6. Виктория Афанасьевна Петрова (легкая атлетика, ПОДА) – мастер спорта России по легкой атлетике (толкание ядра, метание диска), чемпион по толканию ядра и метанию диска класса F44 по итогам Международного комплексного спортивного соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионка по толканию ядра и бронзовый призер по метанию диска Всероссийских соревнований по легкой атлетике ПОДА-2022 (Сочи), победитель по толканию ядра Кубка России по легкой атлетике (Саранск), чемпионка по толканию ядра и серебряный призер по метанию диска чемпионата России по легкой атлетике ПОДА (Чебоксары). Тренер – Василий Андреевич Оленов, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

5. Виктор Дмитриевич Скрыбыкин (стрельба из лука, ПОДА) – мастер спорта международного класса, чемпион и бронзовый призер Летних паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт», чемпион России, двукратный чемпион России и бронзовый призер чемпионата России, победитель и бронзовый призер Кубка России. Тренер – Петр Васильевич Андросов, мастер спорта по стрельбе из лука.

4. Александр Николаевич Ефимов (шашки, спорт глухих) – мастер спорта России, призер чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион России. Тренер – Петр Петрович Ушницкий, заслуженный работник физической культуры и спорта, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

3. Василина Петровна Иванова (легкая атлетика и пауэрлифтинг, ПОДА) – мастер спорта, чемпион по толканию ядра и по метанию диска класса F41 по итогам Международного комплексного спортивного соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», серебряный призер Кубка России по легкой атлетике и по пауэрлифтингу (Саранск, Брянск), серебряный призер чемпионата России по пауэрлифтингу, чемпионка и рекордсменка по толканию ядра и метанию диска, победитель по метанию копья чемпионата России по легкой атлетике (Чебоксары), чемпионка по толканию ядра, метанию диска и копья Всероссийских соревнований по легкой атлетике (Сочи). Тренер – Петр Николаевич Давыдов, заслуженный тренер РС (Я) и России.

2. Айаал Иванович Сивцев (легкая атлетика и пауэрлифтинг, ПОДА) – мастер спорта России, серебряный призер по метанию копья и бронзовый призер по толканию ядра класса F41 по итогам Международного комплексного спортивного соревнования «Летние игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», победитель Кубка России по легкой атлетике и пауэрлифтингу (Саранск, Брянск), чемпион по толканию ядра, метанию копья и рекордсмен по метанию диска чемпионата России по легкой атлетике (Чебоксары), бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу (Екатеринбург), чемпион по метанию диска и копья Всероссийских соревнований по легкой атлетике (Сочи), победитель первенства России по пауэрлифтингу (Москва). Тренер – Петр Николаевич Давыдов, заслуженный тренер РС (Я) и России.

1. Анастасия Алексеевна Диодорова (плавание, ПОДА) – заслуженный мастер спорта России, чемпионка в смешанном вольном стиле (4 х 50 м) и на спине (100 м), бронзовый призер в вольном стиле (50 м) и брассе (100 м) по итогам Международного комплексного спортивного соревнования «Летние игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионка России по плаванию (Уфа). Тренер – Наталья Владимировна Степанова, заслуженный тренер России.

Лауреаты премии «Көмүс мүһэ» Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт»

В 2022 году, в год 100-летия нашей республики, исполнилось 30 лет со дня создания уникального общественного, некоммерческого спортивного проекта – Ассоциации «Сахаада-спорт».

Награды вручал президент Ассоциации Александр Николаевич КИМ-КИМЭН.

Лучший тренер – Василий Николаевич Дьячковский (Якутск), тренер по гиревому спорту ГБУ РС (Я) “Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия Манчаары”, заслуженный тренер РС (Я), мастер спорта России по гиревому спорту, тренер чемпионов и призеров крупных соревнований 2022 года – Кубка России (Алушта), финала Чемпионата России (Ростов-на Дону), чемпионата Европы (Казань) и Кубка мира (Санкт-Петербург).

Лучший судья – Багдарыын Кэскил Ньургун уола (Хангаласский улус), глава Техтюрского наслега Хангаласского улуса, судья 1 категории, судья-арбитр IV чемпионата мира по мас-рестлингу (Якутск), заместитель главного судьи VII Международных спортивных игр «Дети Азии» (Владивосток), главному судье крупных республиканских соревнований по мас-рестлингу.

Лучший организатор – Сивцева Анжела Михайловна (Якутск), заместитель директора детско-юношеской спортивной школы №1 г. Якутска. Анжела Михайловна за 11 лет работы в Республиканском центре им. Василия Манчаары внесла большой вклад в развитие национальных видов спорта, как судья, организатор, общественник и пропагандист. В период работы она проявила себя как ответственный работник, умеющий быстро находить общий язык с любым контингентом. Организатор крупных спортивно-массовых мероприятий республиканского, всероссийского, международного уровня.

Меценат года – Нестеров Вячеслав Анатольевич (Хангаласский улус), генеральный директор Производственной компании «Немюгюнский хлебозавод НХЗ ГРУПП». С 2018 г. Вячеслав Анатольевич является президентом Федерации борьбы хапсагай Хангаласского улуса, с 2021 г. – вице-президентом Федерации национальной борьбы хапсагай республики. Под его руководством ежегодно проводится ряд улусных и республиканских соревнований, в том числе республиканский турнир «Хаҥалас хапсаҕайа». Вячеслав Анатольевич оказывает постоянную поддержку юным спортсменам и талантливой молодежи. При поддержке Вячеслава Анатольевича многие юные спортсмены добились высоких спортивных результатов в России и в мире.

Лучшее спортивное освещение – Суханов Максим Владимирович (Якутск), методист Государственного бюджетного учреждения РС (Я) “Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия Манчаары”. Максим Владимирович с 2013 г. осуществляет фото- и видеосъемки крупных спортивных мероприятий, организует прямые интернет-трансляции крупных турниров внутри республики и далеко за ее пределами – со всего мира, является постоянным членом комиссий по СМИ республиканских, всероссийских и международных комплексных спортивных мероприятий по национальным видам спорта.

Лучшая улусная федерация – Федерация национальных настольных игр Сунтарского улуса (руководитель – Мария Васильевна Васильева). В 2022 г. федерацией проведено 15 соревнований различного уровня, в которых приняли участие более тысячи спортсменов и представителей более 10 улусов республики. Федерация ежегожно организует фотоконкурс “Настольные игры глазами фотолюбителей”, также провела конкурс мультипликационных фильмов о настольных играх, посвященный 100-летию образования ЯАССР. Федерация добилась учреждения Дня хабылык в Сунтарском улусе.

За вклад в развитие национальных видов спорта – Спиридонов Сергей Григорьевич (Верхневилюйский улус), учитель физкультуры Балаганнахской СОШ Верхневилюйского улуса, судья республиканской категории, ветеран спорта, мастер спорта ЯАССР по гиревому спорту, многократный чемпион и призер Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», многократный чемпион, призер и участник Игр народов Якутии.

Спонсор года – Акционерное общество “Алмазы Анабара” (генеральный директор – Павел Алексеевич Маринычев). Дочернее предприятие АЛРОСА — АО «Алмазы Анабара» постоянно поддерживает проведение спортивных мероприятий по северному многоборью, является постоянным спонсором федераций по национальным видам спорта РС(Я). Ежегодно оказывает финансовую помощь при выездах на соревнования, на проведение спортивных соревнований и экипировку команд.

Лучший организатор детского спорта – Вера Николаевна Федорова (Якутск), методист Республиканского центра национальных видов спорта им. Василия Манчаары, автор и руководитель республиканских детских спортивных проектов по национальным видам спорта и традиционным играм. С 2018 по 2022 год выиграла 5 грантовых конкурсов: Целевого фонда будущих поколений РС (Я), Гранта Главы Республики Саха (Якутия), Фонда Президентских грантов России по направлению “Деятельность в области физической культуры и спорта”.

Лучшие спортсмены по национальным видам спорта

Награды вручали президент Ассоциациии «Сахаада-спорт» Александр Николаевич КИМ-КИМЭН и заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Гаврил Михайлович МОХНАЧЕВСКИЙ.

Лучший спортсмен по национальным якутским прыжкам – Валерия Эдуардовна ОЛЕСОВА (Хангаласский улус), чемпионка республики по якутским прыжкам, абсолютный чемпион Ысыаха Олонхо, чемпион международного турнира в г. Шымкент Республики Казахстан, победительница VIII Спортивных игр народов Якутии по прыжкам в длину и тройному прыжку. Тренер – Максим Николаевич Оегостуров, главный тренер по национальным якутским прыжкам Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары, исполнительный директор Федерации якутских национальных прыжков РС (Я).

Лучший спортсмен по мас-рестлингу – Дмитрий Александрович Саввин (Томпонский улус), мастер спорта России международного класса, чемпион республики, России, чемпион мира 2022 г. в весовой категории до 65 кг, победитель крупных республиканских турниров “Мэҥэ Кубога”, турнира памяти Дмитрия Никанорова. Тренер – Агапов Алексей Валерьевич, главный тренер сборной команды РС (Я), заслуженный тренер РС (Я).

Лучший спортсмен по борьбе хапсагай – Александр Олегович Румин (Намский улус), мастер спорта РС (Я) по борьбе хапсагай, шестикратный чемпион РС (Я), двукратный чемпион Спартакиады по национальным видам спорта “Игры Манчаары”, многократный чемпион республиканских турниров “Хаҥалас хапсаҕайа», «Эҥсиэли хапсаҕайа», памяти Романа Цыпандина, абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе хапсагай. Тренер – Петр Иннокентьевич Бурцев, старший тренер по борьбе хапсагай Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары, заслуженный тренер РС (Я).

Лучший спортсмен по северному многоборью – Алексей Гаврильевич Созонов (Среднеколымский улус), мастер спорта России, абсолютный чемпион республики, абсолютный чемпион России 2022 г., рекордсмен республики и России по метанию аркана на хорей с 252 попаданиями. Тренер – Альберт Федорович Иванов, тренер Детско-юношеской спортивной школы Чурапчинского улуса, отличник образования РС (Я).

Лучший спортсмен по национальным настольным играм хабылык и хаамыска – Владислав Дмитриевич Попов (Амгинский улус), мастер спорта по по национальным настольным играм, абсолютный чемпион Спартакиады по национальным видам спорта “Игры Манчаары” 2021 г., Ысыаха Олонхо, Ысыаха Туймаады 2022 г., чемпион и призер республиканских турниров памяти Андрея Ушницкого и Дмитрия Федотова. Тренер – Анатолий Алексеевич Михайлов, ветеран спорта, общественный тренер по якутским настольным играм с. Эмиссы Амгинского улуса.

Лучший спортсмен по национальному многоборью – Алексей Егорович Уваровский (Кобяйский улус), мастер спорта РС (Я) по национальному многоборью и якутским прыжкам, чемпион республики по национальному многоборью, чемпион Игр Дыгына-2022. Тренер – Николай Николаевич Иванов, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы Кобяйского улуса.

Лучший спортсмен по гиревому спорту – Егор Егорович Попов (Чурапчинский улус), мастер спорта России, чемпион республики, чемпион VIII Спортивных игр народов Якутии, чемпион международного турнура “Белые ночи” (Санкт-Петербург). Тренер – Василий Николаевич Дьячковский, старший тренер Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары, заслуженный тренер РС (Я).

Лучший спортсмен по национальной стрельбе из традиционного лука – Нюргустана Гаврильевна Сидорова (Горный улус), победитель чемпионата и первенства г. Якутска, призер Кубка Федерации по стрельбе из традиционного лука, победитель чемпионата и Кубка России по 3-Д стрельбе из лука (Орел), победитель и призеу международного турнира по традиционной стрельбе из лука «ИРБИС» (Бишкек Кыргызской республики). Тренер – Зинаида Матвеевна Платонова, тренер по якутской национальной стрельбе из традиционного лука Детско-юношеской спортивной школы имени Александра Авдеева Горного улуса, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

Лучший спортсмен конного спорта – Семен Михайлович Гаврильев (Якутск), жокей, победитель главных скачек 2022 г. “Приз Главы Якутии”, “Приз Дерби”, “Приз Правительства Республики Саха (Якутия)”. Тренер – Станислав Валерьевич Тимофеев, страший тренер Мегино-Кангаласского улуса по конным скачкам.

Десятка лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта

Награждение провели председатель правительства РС (Я) А.В. ТАРАСЕНКО и министр по физической культуре и спорту РС (Я) Л.Н. СПИРИДОНОВ.

10. Айаал Григорьевич Макаров (спортинг) – мастер спорта России, чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира (Венгрия, 2019), чемпион и бронзовый призер Европы (Московская область, 2021), трехкратный чемпион России (Подмосковье, 2019; Тольятти, 2021; Одинцовский район, 2022), двукратный серебряный (Брянск, 2020; Республика Адыгея, 2021) и бронзовый призер (Тольятти, 2021) чемпионатов России. Тренер – Сергей Николаевич Кобяков, мастер спорта России по стендовой стрельбе.

9. Михаил Васильевич Иванов (кикбоксинг) – мастер спорта России, двукратный чемпион России в дисциплине К-1 и лоу-кик (Якутск, 2021; Анапа, 2022), участник чемпионата мира (Джесоло, Италия, 2021), чемпион Международного турнира «Россия – спортивная держава» (Кемерово, 2022). Тренер – Андрей Васильевич Алексеев, главный тренер сборной команды РС (Я) по кикбоксингу, заслуженный тренер РС (Я).

8. Николай Константинович Стручков (шашки) – международный гроссмейстер, победитель командного чемпионата России по русским шашкам в быстрой игре, бронзовый призер в молниеносной игре (Московская обл., 2022), победитель командного чемпионата мира по русским шашкам в классической программе 2022 г. (п. Кранево, Болгария), чемпион России по русским шашкам в классической программе и молниеносной игре (Сочи, 2022). Тренер – Кононов Василий Иннокентьевич, мастер спорта СССР по шашкам, отличник образования РС (Я), отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, заслуженный тренер РС (Я).

7. Рената Маратовна Гаврильева (стрельба из лука) – мастер спорта России, чемпион России в командном зачете (Алушта, 2021), двукратный бронзовый призер Кубка России (2021), бронзовый призер первенства Европы (Ласко, 2022), серебряный и бронзовый призер Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов России (Москва, 2022), трехкратный победитель первенства России (2022). Тренер – Балдар Батомункуевич Балданов, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

6. Наталья Юрьевна Леонтьева (легкая атлетика) – мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата России по кроссу (Суздаль, 2022), бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике (Чебоксары, 2022), серебряный призер Спартакиады России среди сильнейших спортсменов России (Москва, 2022). Тренер – Дмитрий Васильевич Колесов, заслуженный тренер РС (Я).

5. Валерий Сергеевич Ергалов (самбо) – мастер спорта России, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы по боевому самбо. Тренер – Вячеслав Владимирович Литавин, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по самбо.

4. Василий Михайлович Егоров (бокс) – заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России (Ростов-на-Дону, 2014; Оренбург, 2016; Якутск,2018; Оренбург, 2020), Чита, 2022), двукратный чемпион Европы (Самоков, 2015; Харьков, 2017), серебряный призер чемпионата мира (Доха, 2015), участник Олимпийских игр (Рио-Де-Жанейро, Бразилия, 2016). Тренер – Николай Михайлович Егоров, старший тренер сборной команды РС (Я) по боксу, отличник физической культуры и спорта РС (Я).

3. Семен Эрикович Ануфриев (мас-рестлинг) – мастер спорта РС (Я), победитель первенства России (2015), двукратный чемпион РС (Я) (2018, 2022), чемпион России (Казань, 2022), чемпион мира (Якутск, 2022). Тренер – Иван Степанович Готовцев, заслуженный тренер РС (Я), старший тренер сборной команды России по мас-рестлингу.

2. Карина Александровна Ефимова (дзюдо) – мастер спорта России, чемпионка I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (Казань, 2022), чемпионка первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года (Красноярск, 2022). Тренер – Гомбодорж Дамдиндорж, отличник физической культуры и спорта РС (Я). На данный момент спортсменка в составе национальной сборной страны находится на учебно-тренировочных мероприятиях в г. Екатеринбурге. Награду получила мать спортсменки Ефимова Виктория Григорьевна.

1. Владимир Дмитриевич Егоров (вольная борьба) – мастер спорта международного класса, чемпион Европы (Будапешт, 2022), бронзовый призер чемпионата Европы (Бухарест, 2019), бронзовый призер Средиземноморских игр (Оран, 2022), участник чемпионата мира (Белград, 2022). Тренер – Александр Анатольевич Сафронов, отличник физической культуры и спорта РС (Я), заслуженный тренер РС (Я).

И в заключение торжественного мероприятия произошел еще один знамекнательный момент – был дан старт Году 100-летия физкультурного движения в России и Якутии. Нажатием на специальную кнопку эту акцию запускают председатель правительства РС (Я) Андрей ТАРАСЕНКО, министр по физической культуре и спорту РС (Я) Леонид СПИРИДОНОВ и лучший спортсмен Якутии 2022 г. Владимир ЕГОРОВ.