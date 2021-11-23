Дан старт дальневосточному хакатону «PROопережение» — 2021

23 ноября в Центре опережающей профессиональной подготовки Якутии состоялось торжественное открытие уникального проекта по поиску лучшего онлайн-курса среди образовательных организаций Дальнего Востока.

Образовательный хакатон «PROопережение» проводится совместно с Центрами опережающей профессиональной подготовки Дальнего Востока при поддержке Федерального института развития профессионального образования и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Сегодня на одной площадке собрались лучшие специалисты из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края. В течение трех дней на хакатоне они будут решать кейсы и находить эффективные решения в области онлайн-образования.

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных программ СПО на рынке онлайн услуг, обмен и наращивание опыта использования дистанционных образовательных технологий – основные задачи проекта.

Для того, чтобы попасть на дальневосточный этап, команды прошли региональные отборы. В течение октября-ноября 40 команд боролись за возможность представить свой регион на хакатоне.

По итогам первого этапа в финал дальневосточного хакатона прошли 8 сильнейших команд:

— Команда «Байкал», Республика Бурятия

— Сборная команда Забайкальского края

— Команда «The star route» Забайкальский край

— Команда «Наран», Республика Бурятия

— Команда «MRTK PRO» Республика Саха (Якутия)

— Команда «PROMA» Республика Саха (Якутия)

— Команда «ПедSTARt» Республика Саха (Якутия)

— Команда «АмурПРОФ», Амурская область.

В течение хакатона команды будут решать практические задачи по упаковке востребованного образовательного курса и в помощь для участников сертифицированные тренеры и спикеры международного и российского уровней поделятся знаниями и инсайтами в области онлайн-образования.

Все обещает продуктивный процесс: насыщенные 3 дня работы и обучения, знакомства, дружбы и коммьюнити-билдинг. По итогам работы будет создано настоящее большое коммьюнити вокруг хакатонного движения в образовании.

С приветственным словом к участникам хакатона выступила и.о. министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Павловна ЛЮБИМОВА. Она отметила, что благодаря национальному проекту «Образование» в регионах России были созданы Центры опережающей профессиональной подготовки, которые призваны внедрять инновационные решения и новые подходы в систему образования регионов.

«Радует, что проект «PROопережение» инициирован якутским Центром опережающей профессиональной подготовки. Это не только конкурс среди участников системы профессионального образования, но и обмен опытом, общение с коллегами, получение новых навыков и компетенций. Желаю всем командам продуктивной работы!».

В завершении церемонии торжественного открытия инициатор и организатор межрегионального проекта «PROопережение», директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) Владислав Гаврильевич ХАБАРОВ подчеркнул, что мероприятие является важным событием для всей команды ЦОПП Якутии:

— Сейчас мы активно занимаемся цифровизацией образовательных курсов, поэтому постоянно внедряем инновации. Хакатон “PRO-опережение” — это сосредоточение проактивных специалистов. Мы должны ценить дух соперничества, эксперименты, оригинальные идеи и командную работу.

На протяжении всего проекта мы преследуем 4 цели: совершенствование онлайн-обучения, расширения рынка образовательных услуг, повышения профессионального мастерства преподавателей и выявления лучших авторов онлайн-образования, а также нетворкинг. Дорогие участники, каждому из вас желаем удачи! Я уверен, что ваши решения будут неординарными и будут реализованы на практике. Знакомьтесь, общайтесь, работайте! — пожелал Хабаров.

Имена сильнейших команд дальневосточного хакатона «PROопережение» — 2021 станут известны 25 ноября.