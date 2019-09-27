Дань памяти в День государственности

27 сентября жители Якутии отмечают День государственности Республики Саха (Якутия). Ежегодно по знаковым датам, ставшими судьбоносными в нашей истории, становления государственности республики, мы приходим к памятникам наших выдающихся соотечественников.

Прежде всего — это дань уважения их именам, их деятельности, нашему прошлому. Народ без истории, не имеет будущего. Она у каждого народа, у каждого человека бывает разной, многоцветной. В нашей истории много моментов, которыми мы по праву гордимся.

Сегодня, в День Государственности Республики Саха (Якутия), состоялась церемония возложения цветов в сквере имени Юрия Николаевича Прокопьева, где руководство республики, народные депутаты, общественность города Якутска, родные и близкие родственники Юрия Николаевича Прокопьева воздали дань памяти сыну народа Саха, видному государственному и политическому деятелю Юрию Николаевичу Прокопьеву.

Юрий Николаевич Прокопьев — видный государственный и общественный деятель, патриот республики, отдавший свою жизнь служению родному народу, всестороннему процветанию Якутии. Юрий Николаевич прошел путь от простого рабочего до первого секретаря Якутского обкома КПСС. Занимая последовательно руководящие посты в республике, он внес весомый общепризнанный вклад в становление и развитие промышленной инфраструктуры Республики Саха (Якутия). В годы его руководства республика заняла ведущие позиции в экономическом и социальном развитии, и стала динамично развивающимся регионом Советского Союза.

В торжественном возложении цветов слово предоставили председателю Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Евгению Андреевичу Перфильеву, министру по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврилу Витальевичу Кириллину, председателю улусного Совета муниципального района «Верхневилюйский улус» (район) Николаю Николаевичу Николаеву, а также родной дочери Юрия Николаевича Прокопьева Алле Юрьевне Кузнецовой.

После церемония возложения цветов, по сложившейся традиции, режиссер Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина Якимец и артисты ТЮЗа показали литературно-художественную композицию. В связи с Годом театра артисты подготовили отрывок из дипломного спектакля якутской студии Московского Высшего театрального училища им. М. Щепкина “Поднятая целина” по роману великого русского писателя Михаила Шолохова. Весьма примечательно, что перевод на якутский язык принадлежит перу Юрия Николаевича Прокопьева. Не зря говорят, талантливый человек, талантлив во всем.

Завершением замечательного действа стал национальный танец Дружбы Осуохай. Пусть жизненный путь Юрия Николаевича Прокопьева служит достойным примером профессиональной и общественной деятельности для нынешних и будущих поколений.