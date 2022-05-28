28.05.2022
17:37
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Якутск

Дамба в Тулагино: было и стало

Восстановили разрушенную во время весеннего половодья дорогу-дамбу ул.Улуннахская в с.Тулагино, сообщает Егор Попов, глава Тулагино-Кильдямского наслега. сообщает тгк Якутск

Фото: тгк Якутск
Источник: тгк Якутск

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