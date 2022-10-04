Дама с собачкой попала в ДТП

В Мирнинском районе совершен наезд на пешехода.

Женщина гуляла с собакой.

3 октября в п.Чернышевский Мирнинского района около 21 часов вечера 35-летний водитель управляя автомобилем Тойота Королла, двигаясь по ул. Гидростроителей в сторону ул. Космонавтов, в районе НФС 3 подъема объездной дороги совершил наезд на пешехода — женщину 31 лет, которая гуляла с собакой по правой стороне проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована в больницу п.Чернышевский. Собака не пострадала.

В ходе проверки установлено, что водитель Тойота Королла не имеет водительского удостоверения. По сведениям ГИБДД в 2020 году мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. В момент происшествия водитель находился один без пассажиров, был пристегнут ремнем безопасности, был трезв, травм не получил. На автомобиле установлены зимние шины.

Со слов водителя следует, что с лесного массива вышла женщина с собакой и не успел затормозить.

ДТП произошло на прямой заснеженной дороге с грунтовым покрытием. В темное время суток, ясное, температура воздуха — 2°С.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция предупреждает, что по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления ТС влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

В связи изменениями погодных и дорожных условий напоминаем! Водителю следует выбирать скорость с их учетом, чтобы в случае возникновения опасности, угрозы ДТП и т.д. иметь возможность принять меры вплоть до остановки транспортного средства. На скользкой дороге особую осторожность необходимо проявлять в местах расположения пешеходных переходов, на перекрестках, в других местах, где пересекаются транспортные или транспортно-пешеходные потоки. Пешеходам в темное время стать более заметными для водителей транспортных средств помогут световозвращающие элементы: в направленном свете фар такие аксессуары заметны за десятки метров, и этого достаточно, чтобы автомобилист успел снизить скорость или остановиться. Также световозвращающие элементы (фликеры) можно надеть на домашних животных (собаках). Пешеходы, прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что водители их видят и пропускают, и руководствоваться Правилами дорожного движения. Не стоит торопиться, рисковать, ведь на заснеженной, скользкой дороге остановить автомобиль мгновенно невозможно.

По итогам 9 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 135 наездов на пешеходов, в которых 8 человек погибли, 134 человек получили различные степени тяжести травмы.

Будьте осторожны и внимательны на дорогах! Соблюдайте Правила дорожного движения!