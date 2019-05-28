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Дальше – больше: природоохранная общественность о годе c Айсеном Николаевым

Сегодня прошел ровно год со дня назначения Айсена Николаева исполняющим обязанности главы республики. Год – короткий срок, но  уже четко видны результаты работы Ил Дархана. «Дальше – больше» уверена природоохранная общественность и выражает свою поддержку в проводимой работе главы республики в области охраны окружающей среды. 

Алексей Агеев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

— 2018 год ознаменован для лесной отрасли годом объединения, годом укрепления и усиления. Присоединившись к вновь созданному министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) мы получили мощную поддержку. Благодаря работе руководства республики нам увеличили финансирование, в рамках реализуемого национального проекта «Экология» мы уже сейчас принимаем новую лесопожарную и лесохозяйственную техники, на порядок увеличилось количество государственных инспекторов. Безусловно, это даст ощутимый толчок в дальнейшем развитии лесного хозяйства Якутии. 

Зинаида Васильева, руководитель Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению

— За год управления республикой Николаевым А.С. проведена огромная работа по ликвидации последствий паводка 2018 года, которая произошла на территории республики и по масштабу классифицирована как ЧС федерального характера. Под его чутким руководством проведена значительная работа по своевременному выделению средств из резервного фонда ЧС республики и РФ. Всего от весеннего паводка в Якутии пострадали 15 районов и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей. Благодаря профессионализму и решимости Айсена Сергеевича республика в  кратчайшие сроки смогла завершить восстановительные работы по ликвидации последствий наводнения.  

Яков Сивцев, директор Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я)

— За этот короткий, но объемный по экологической значимости год, избранный якутянами Глава республики, показал себя как настоящий лидер  с современными видениями, широким взглядом в будущее. Он доказал своему народу, что умеет мыслить экологически масштабно, действовать целенаправленно на эффективный результат. Специалисты Дирекции  биоресурсов и ООПТ считают, что программные мероприятия по нацпроекту «Экология», в которых интегрирован экологический указ Николаева, включает отдельными разделами проекты мероприятий по сохранению и обогащению биоразнообразия, обеспечению функционирования республиканских ООПТ, а также по охране, государственному мониторингу численности охотничьих ресурсов и среды их обитания. Это большая поддержка лично главы республики. Мы приложим все усилия по эффективной реализации всех намеченных программных мероприятий. В 2018 г. несмотря на свою занятость Айсен Сергеевич посетил питомник  «Тымпынай» на территории природного парка «Синяя» и принял участие в выпуске экспериментальной партии лесных бизонов в дикую природу. Он ознакомился с программными мероприятиями поэтапной реализации международного проекта по реакклиматизации  лесных бизонов  в Центральной части республики и расселения овцебыков в тундровой зоне арктической Якутии. Мы подчеркиваем, что наряду с промышленным освоением, внедрением и развитием территорий опережающего развития, Якутия сохраняет статус «зеленой республики». Руководством республики поддерживаются проекты и инициативы не только государственных органов республики, но и широкой общественности,  политика которых  стремится к тому, чтобы оставить природу после себя в первозданном виде для будущих поколений.

Василий Титов, руководитель Верхневилюйской инспекции государственного экологического надзора

— Наш земляк, глава республики Айсен Сергеевич Николаев после вступления в должность, свой первый указ посвятил экологии. В этом документе вошли мероприятия по мониторингу окружающей среды, обеспечению населения чистой питьевой водой, обращению с твердыми коммунальными отходами, использованию вторсырья, организации работы по экологическому просвещению, воспроизводству водных биологических ресурсов, обеспечению экологической безопасности и т.д. Уверен, что реализация мероприятий данного указа позволит улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения. Сейчас, когда вопросы экологии повсеместно выходят на первый план, данный указ станет отправной точкой в решении многих накопленных экологических проблем. 

Михаил Черосов, заведующий кафедрой экологии Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, заместитель председателя Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я)

— Айсен Николаев показал себя не только как человек, который продолжил работу предшественников в области охраны природы, создания особо охраняемых природных территорий для будущих поколений, но и в других сферах жизни. Мы все помним о том, в какую ситуацию по кредиторским вопросам республики столкнулась в прошлом году молодая команда республиканских управленцев? Они смогли вырулить эту сложную ситуацию и даже практически пришли к бездефицитному бюджету. Стоит отметить, что Айсен Сергеевич отлично взаимодействует с федеральными структурами, умеет правильно обосновывать затраты республики. Ему и его команде в настоящее время трудно выполнять все ранее взятые  обязательства, но как мы все видим, он хорошо справляется, готов и дальше работать во благо родной республики. Он – человек из сельской глубинки, имеет отличное образование, прошел школу управления на самых высоких должностях и мы все верим, что у него все получится.

Анжелика Андреева, председатель Союза женских организаций РС(Я), заместитель председателя Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я) 

— Прошел ровно год со дня назначения  А.С. Николаева исполняющим обязанности главы республики. Помню, как общественность республики очень тепло восприняло и обрадовалось его первому указу, посвященному экологии. За этот год были и сложные моменты, когда произошла авария на реке Вилюй. Айсен Сергеевич принимал самое активное участие в регулировании сложившейся ситуации.  Конечно, мы все понимаем, что за один год невозможно полностью ликвидировать последствия данной аварии, но думаю, что начата целенаправленная, слаженная работа в этом направлении. Радует то, что Айсен Сергеевич всегда и во всем учитывает мнение общественности, простых людей. Мы готовы поддерживать и сотрудничать с главой республики во благо сохранения родной природы и будущего наших детей и внуков. 

Светлана Лукьянова, член Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я) и Главе РС(Я)

— Сегодня я хочу сказать, что я доверяю нашему Ил Дархану. Я и моя семья, возлагаем на него большие надежды. Айсен Сергеевич своими действиями доказал порядочность и профессионализм управленца. Я являюсь свидетельницей того, что во время разлива нефтепродуктов в акватории реки Лена на территории Речного порта, он единственный из чиновников проникся в данную проблему и взял на себя первый удар, оперативно поручил зачистить всю береговую территорию, граничащую с участками горожан от загрязнения. После этого городские службы работали сутками на протяжении восьми дней. Эта авария произошла в середине мая, Айсен Сергеевич тогда еще был главой г. Якутск. Через несколько дней он был назначен и.о. главы республики. Хочу пожелать ему удачи, терпения и побольше единомышленников.

Аркадий Семенов, директор Национального парка «Ленские столбы», народный депутат

— С момента вступления в должность Глава РС(Я) Айсен Николаев сделал и достиг очень многого. Во-первых, он издал очень своевременный и жизненно необходимый для жителей республики указ об экологическом благополучии. В этом документе чётко определены приоритетные задачи по обеспечению экологической безопасности и повышения экологической культуры у населения. Благодаря настойчивости в достижении поставленных целей и задач ему удалось ликвидировать долг Государственного бюджета республики, добился выделения с Федерального бюджета 6,5 млрд. руб. на строительство республиканского кардиологического диспансера и практически согласована заявка на строительство онкологического центра в Якутске. Также на реализацию национальных проектов в ближайшие годы республика получит около 36 млрд. руб. А подписанный в мае этого года указ Президента РФ Владимира Путина о  включении восьми северных улусов республики в состав арктической зоны подтверждает профессионализм, настойчивость и целеустремленность нашего Ил Дархана.

Источник:   Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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