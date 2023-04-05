Дальнобойщики оказались в ловушке снежной лавины

Лавина в Якутии сошла прямо на машину. По WhatsApp рассылается видео, как снежная лавина обрушилась прямо на большегруз. Дальнобойщик руками пытается раскопать свою машину. Сообщается, что видео снято по пути в Тополиное (Томпонский улус)

Источник: соцсети

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