Дальнобойщик из Якутии об участии в международной выставке транспорта и автомобилей

О Сергее Петухове, дальнобойщике из Якутии, в августе узнала вся республика. Он стал первым и единственным участником из России международной выставки транспорта и автомобилей «Power Truck Show», которая проходила в Финляндии. Мы встретились с Сергеем здесь, в Якутске, и узнали о том, какой путь он проделал, чтобы оказаться на ежегодном шоу грузовиков.

Как признается Сергей, увидеть это шоу было его давней мечтой, но на то, чтобы принять участие, он даже не рассчитывал: «Я уже пять лет наблюдаю за этим шоу в youtube. Там я впервые и узнал о том, что такое мероприятие существует. Мечтал увидеть это своими глазами, но не думал никогда, что сам буду участником», – рассказывает он.

Сергей первый из России участник международной выставки в Финляндии. Его приезд произвел там большой фурор. О дальнобойщике из Якутии, преодолевшем 11 000 км ради участия в шоу грузовиков, узнали еще задолго до его прибытия. Новость разошлась мгновенно, об этом даже написали в местных финских СМИ.

«Я давно интересуюсь скандинавскими машинами. Через интернет я когда-то нашел единомышленников, живущих в Финляндии. Мы подружились, и они всегда приглашали меня к себе. Весной я с семьей гостил там во время отпуска. А потом так получилось, что один из друзей рассказал про меня организаторам шоу. Узнав обо мне, они захотели, чтобы я приехал», – рассказывает Сергей Петухов.

Финляндия, говорит Сергей, гостеприимная страна. Не смотря на слухи о враждебном отношении финнов к россиянам, никакого недоброжелательства он не заметил. Напротив, все были рады ему, как дорогому гостю, приглашали на ужин, жали руки и жаждали сфотографироваться. Многих интересовало, как в Якутии при таких низких температурах эксплуатируются машины, какие здесь дороги, логистика и прочее.

Дорога до Алахармы, финского города, где проходило шоу, заняла около двух недель. Все это время он путешествовал на своей машине. Еще до того, как он добрался до места проведения шоу, о его приезде узнали другие участники. Преодоленное расстояние, к слову, его личный рекорд. Оно стало и рекордом выставки, в которой приняли участие более 500 машин. В итоге Сергей удостоился сразу двух кубков: первый – за расстояние, второй – в знак уважения.

Такие поездки всегда вдохновляют на что-то новое. Вот и наш герой вернулся из Финляндии окрыленный новыми идеями, которыми пока делиться не спешит. Неизменным для него остается одно – любовь к машинам и тюнингу. Эта любовь из детства. Сначала он украшал игрушечные машинки, потом на карманные деньги, которые ему давали родители, покупал улучшения для своего велосипеда, затем тюнинговал мотоцикл и первую машину, а теперь он обладатель одного из самых красивых большегрузов в Якутии. По словам Сергея, это не последняя его поездка в Финляндию: «Каждый год ездить, конечно, не получится. Это накладно, но еще раз я обязательно съезжу когда-нибудь», – признается он.