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Дальний Восток: Пришло время – решений и действий!

Таков главный посыл доклада об итогах работы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на коллегии ведомства.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия экономического развития. 40 федеральных законов и 190 постановлений Правительства обеспечивают стабильность и конкурентность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Это дает свои результаты. Согласно данным, представленным министром, промышленное производство на Дальнем Востоке росло почти в 3 раза быстрее общероссийских темпов. За 4 года на Дальний Восток пришло 33 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, заявлено 39 крупнейших инвестиционных проектов, что даст 70 тысяч рабочих мест, заработали 217 предприятий. Всего же идет реализация 1610 проектов.

Александр Козлов отметил, что 40 дальневосточных аэропортов включены в комплексный магистральный план. Так, до 2024 года в Якутии будут построены или реконструированы 16 аэропортов.

До 2021 года во всех регионах Дальнего Востока будет построен и модернизирован 431 социальных объект, в том числе республиканский кардиоцентр в Якутске. На эти цели из федерального бюджета выделено 94,9 миллиардов рублей.

Минвостокразвития выступает за продление действующего механизма снижения энерготарифов для промышленных потребителей. Напомним, что принятое Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году решение о снижении тарифов стало существенным фактором ускорения социально-экономического развития макрорегиона. «По новому поручению Президента – механизм будет продлен до 2028 года», — сказал Александр Козлов. Законопроект уже проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти.

Многое сделано в плане льготных авиабилетов. На Дальний Восток выделено 5,5 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Кроме того, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить в 2019 году на субсидирование авиаперевозок дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. Напомним, что теперь льготными авиабилетами могут воспользоваться многодетные семьи, а сама программа стала круглогодичной.

Среди конкретных результатов – получение единовременных выплат в размере двукратной величины прожиточного минимума в регионе семьями, в которых рождается первенец.

Принята пониженная ставка ипотечного кредита для семей, у которых родился второй и последующие дети. Подчеркнем, что ипотека под 5% есть только на Дальнем Востоке. Разработан механизм предоставления льготной ипотеки в 2% на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. «Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года», — заявил Александр Козлов.

Владимир Путин поставил задачу повысить качество жизни до уровня выше среднероссийского в каждом регионе Дальнего Востока, на это, в частности, нацелены национальные проекты. Анализ целевых показателей, которые ставят национальные проекты, показал, что они не в полной мере учитывают особенности Дальнего Востока. Поэтому был разработан проект Национальной программы, в которой, в том числе, учтены предложения жителей Дальнего Востока. Сейчас проект документа находится в Правительстве РФ. «В каком виде предстанет программа для подписания, будет известно в сентябре, — заявил Александр Козлов. — Мы ожидаем, что Владимир Путин сделает это на пятом Восточном экономическом форуме». Отметим, что председателем рабочей группы подготовки выступает Глава Якутии Айсен Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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04.07.2019

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04.07.2019

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04.07.2019

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