Дальний Восток узнал о ситуации в Якутии

Появление отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции помогло улучшить эпидемиологическую ситуацию в Якутии. Благодаря массовой вакцинации населения сегодня в республике сняты почти все ограничения, введенные ранее. Об этом сегодня заявил глава региона Айсен Николаев.

Айсен Николаев выступил на пленарном заседании онлайн-форума «ProДФО — Республика Саха (Якутия)», который стартовал сегодня, 16 марта. Глава Якутии рассказал коллегам из регионов Дальнего Востока об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день.

«Сегодня прошел ровно год, как в Якутии появился первый заболевший коронавирусом. Согласно официальной статистике, всего за это время переболели порядка 33 тысяч человек. Сейчас у нас ежедневно в среднем выявляется порядка 30 заболевших, основная часть – в городе Якутске», — проинформировал глава.

По словам Айсена Николаева, вакцинацию прошли 55 тысяч якутян. В целом появление вакцины влияет на ситуацию положительным образом, считает он.

«Люди понимают, что после вакцины вырабатываются антитела. В первую очередь это важно для старшего поколения и лиц с хроническими заболеваниями, которые находятся в зоне риска. В том числе благодаря вакцинации мы уже снимаем практически все ограничительные меры. Буквально вчера я подписал указ, которым разрешена работа парков культуры, дезинфекция торговых центров в нерабочее время, наполнение залов в театрах, кинотеатрах до 75%», – сказал он.

Айсен Николаев выразил уверенность, что вакцина поможет выработать коллективный иммунитет, и в ближайшее время население станет невосприимчивым к новой коронавирусной инфекции.