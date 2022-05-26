Дальневосточные и арктические гектары — под создание «Микрополиса» в Якутии

На площадке конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика — территория развития» подписано соглашение о создании на Дальнем Востоке первого сельского поселения нового типа с элементами городской жизни

В 100 км от Якутска — Горном районе Республики Саха (Якутия), селе Марагас участники программы «Дальневосточный гектар» создадут первое в Республике автономное самодостаточное поселение с элементами городской жизни. По плану это территория будущего с новым укладом сельской жизни, привлекательная для молодых семей и основанная на экономике совместного потребления и кооперации.

Четырехстороннее соглашение подписали первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, заместитель Председателя Правительства Республики Якутия Кирилл Бычков, глава Администрации Муниципального образования «Одунунский наслег» Горного района Республики Саха (Якутия) Владимир Текеянов и директор АНО по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего» Иван Степанов.

Стороны договорилисьо взаимодействии по реализации проекта «Микрополис – территория будущего». Проект предполагает комплексное развитие территории с использованием программы «Дальневосточный и Арктический гектар» и земельного законодательства, путем комплексной жилой застройки, создания социально-инженерной инфраструктуры, производственных, туристических и сельскохозяйственных объектов в Горном районе Якутии. Общая площадь Микрополиса к 2035 году должна составить – 317 га. А в основе идеологии нового поселения заложены ценности — добрососедства, комфортности проживания, безопасности, разностороннего развития личности, физического и ментального здоровья, натуральные продукты питания, профессиональная самореализация, самодостаточная локальная экономика.

Первый заместитель генерального директора КРДВ Эльвира Нургалиева сообщила, что финальную версию проекта нового поселения на «Гектарах» формулировали эксперты, будущие жители «Микрополиса» и специалисты КРДВ на специальной стратегической сессии проходившей в декабре 2021 года. Коллективное освоение на сегодняшний день – один из важных трендов и векторов развития программы.

«Гектару» исполнилось 5 лет, и мы перешли к новому этапу развития госпрограммы на Дальнем Востоке и в Арктике. Мы видим первых людей, которые получают землю в собственность, что подтверждает востребованность и успешность программы. Мы распространили механизм поддержки на новые территории — Арктическую зону России. В этом году участки в Арктике стали доступны для всех жителей страны. Сейчас мы фокусируемся на развитии и мерах поддержки при коллективном освоении участков. Это инфраструктурная поддержка агломераций, развитие и сопровождение команд, сообществ, принявших решение как инициаторы «Микрополиса» — имея концепцию и идею, формировать и развивать цельную агломерацию. Ещё один вектор развития — открытие буферных территорий, с готовыми документами территориального планирования для их освоения, что сократит как минимум еще 2 административных барьера для граждан. «Микрополис» — это первый, но далеко не единственный проект и инициатива по коллективному освоению. Мы ведём работу с другими проектами разных масштабов, разных этапов развития. В нескольких регионах формируются кооперативы, агломерации и сообщество граждан для дальнейшего оформления и освоения земли», — рассказала Эльвира Нургалиева.

Согласно замыслу инициаторов, «Микрополис» станет новым опытом коллективного освоения «гектаров» для трансформации сельских территорий. Его успешная реализация станет образцом, который в последующем будет распространен на другие регионы Дальнего Востока и Арктики. Создание «Микрополиса» позволит привлечь внимание молодых специалистов и профессионалов к вопросам развития сельских территорий, способствовать удержанию и возвращению молодежи в села, а также даст новый импульс интереса дальневосточников и северян, поможет развить практики применения государственных мер и механизмов поддержки граждан на Дальнем Востоке и Крайнем Севере по линии Минвостокразвития России и КРДВ.

«Проект знаковый, пионерский, он будет охватывать все сферы жизни. Соглашение подписали четыре заинтересованные стороны, которые, надеемся, приложат все усилия для создания первого сельского поселения нового типа именно в Якутии. Территория для жизни там замечательная», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Республики Якутия (Саха) Кирилл Бычков.

Реализация проекта разделена на три этапа – до 2035 года. Первый этап – создание до конца 2025 года жилого микрорайона в границах села Магарас и пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и туризма. Второй этап – 2026-2030 гг. – образование поселения на 3 тыс. человек с базовой инфраструктурой и действующими производственным и бизнес проектами. Третий этап – 2031 – 2035 гг. — 100% запуск всех объектов «Микрополиса» (жилые кварталы, современная социальная и инженерная инфраструктура, социальные и производственные объекты). Количество резидентов от 5 до 10 тысяч человек с учетом жителей села Магарас, преобразование села в «Микрополис».

На сегодняшний день утверждена «дорожная карта», разработан мастер-план поселения, определена инициативная группа из 24 участников, которые являются будущими резидентами «Микрополиса» — 23 из них из Якутии, 1 – москвич. Гражданами поданы заявления на оформление земельных участков с использованием федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф». Ориентировочный срок подписания договоров безвозмездного пользования – до 1 июня 2022 года.

Летом ожидается старт строительства первых жилых домов и коллективных объектов, выращивание овощей, содержание скороспелых сельскохозяйственных животных. Параллельно будет идти работа по запуску проектов в сфере туризма и производства. Кстати, создаваемые производства и бизнес-кластеры в концепции якутского «села будущего» разделили на: «Агротехнологическое хозяйство», «Интеллектуальный и креативный бизнес», «Торговлю, общепит и сервис» «Культуру-арт» и «Производство».