Дальневосточную ипотеку продлеваем до 2030 года — Мишустин

«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», — сказал Мишустин на совещании с кабмином сегодня, 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что на реализацию программы в 2023–2025 годах предусмотрено порядка 70 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей — в 2023 году

Глава правительства также сообщил, что за три года действия программы было выдано свыше 55 тысяч кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

В 2022 году программа была расширена. Теперь помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности льготной ипотекой могут воспользоваться медицинские работники и педагоги независимо от возраста и семейного положения, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

ДВИ в Якутии

В 2022 году благодаря программе «Дальневосточная ипотека» в Якутии улучшили жилищные условия более пяти тысяч человек, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это лучшие условия на территории нашей страны. Мы надеемся, что продление льготной ипотеки под 2% позволит оживить не только ипотечный рынок на Дальнем Востоке, но и стройки. Оживление строительства даёт мультипликативный эффект для всей экономики в наших городах и населённых пунктах», – отметил глава Якутии.

Средства можно направить в том числе на индивидуальное жилищное строительство, на эти цели в 2022 году по республике было выдано 1 816 таких кредитов на сумму более девяти млрд рублей. Также с начала года выдали 1026 кредитов на сумму три млрд рублей для покупки вторичного жилья в моногородах.

Якутия занимает вторую позицию после Приморского края по количеству выданных ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Всего с момента запуска программы ей воспользовались 11 тысяч жителей республики, выданы кредиты более чем на 53 млрд рублей.