«Дальневосточная ипотека» в Якутии. ТОП-6 вопросов

Алмазэргиэнбанк с января начал выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Максимальный срок займа – 20 лет, сумма – до 6 млн рублей, а размер первоначального взноса – 20%. Кто имеет право на льготную ипотеку, как и на какие цели ее можно получить, подробнее в нашем материале.

Напомним, о решении запустить соответствующую программу президент России Владимир Путин объявил в сентябре 2019 года в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. По предварительным расчетам, в рамках программы будет выдано 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Программа субсидирования будет действовать на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года включительно.

Кто может получить «Дальневосточную ипотеку»?

Если кратко, то молодые семьи и владельцы дальневосточного гектара. В первом случае заемщиками могут быть:

— молодые семьи как с детьми, так и без них. При этом каждый из супругов не должен быть старше 35 лет включительно на дату заключения кредитного договора;

— одинокий родитель с ребенком. Возраст папы или мамы не должен превышать 35 лет, ребенок – обязательно младше 18 лет. Важно, чтобы родитель не состоял в официальном браке;

Для владельцев дальневосточных гектаров возраст, семейное положение и количество детей не играют роли. Однако, если у получателя участка есть супруг, то он или она должны стать созаемщиком или поручителем.

На что можно взять 2-% ипотеку?

«Дальневосточную ипотеку» выдают под приобретение:

— квартиры на первичном рынке. Если вы покупаете жилье в одном из регионов Дальнего Востока, то оно должно быть в строящемся доме или уже сданной новостройке. Продавцом в этом случае выступает только юридическое лицо (застройщик).

— квартиры или дома на вторичном рынке в сельской местности.

Средства льготного кредита также можно направить на строительство дома или покупку участка и строительство на нем жилого дома.

Отметим, что действие программы распространяется только на приобретение жилья для личного проживания.

Где можно оформить льготную ипотеку?

В банках-участниках программы, список которых постоянно пополняется.

Алмазэргиэнбанк начал выдачу кредитов с 21 января и до конца 2024 года – анонсированного действия программы «Дальневосточная ипотека» – планирует выдать займов на сумму 1 млрд 970 млн рублей.

Оформить кредит можно в любом офисе АЭБ, в том числе в городах Владивосток и Хабаровск.

Если вы являетесь зарплатным клиентом Алмазэргиэнбанка, то процентная ставка по кредиту будет еще меньше – 1,7% (при условии оформления личного страхования).

Какова процедура оформления «Дальневосточной ипотеки»?

Отличий от оформления обычной ипотеки нет, поэтому для получения льготного кредита необходимо:

— выбрать банк, в котором вы будете оформлять ипотеку;

— собрать пакет необходимых документов и подать их в банк;

— выбрать объект приобретения/строительства;

— если по заявке получено положительное решение, то вам остается заключить договор, оформить регистрацию и перевести средства.

Если вы решили оформить «Дальневосточную ипотеку» в Алмазэргиэнбанке, то необходимо будет предоставить следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);

— копия трудовой книжки, заверенная работодателем (кроме зарплатных клиентов – обслуживающихся на зарплатном проекте АЭБ);

— анкета-заявление клиента;

— справка о доходах по форме 2-НДФЛ, а также иные доходы, подтвержденные документально за прошедшие 12 месяцев (кроме зарплатных клиентов – обслуживающихся на зарплатном проекте АЭБ);

— копия пенсионного удостоверения (при наличии);

— свидетельство о рождении ребенка, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц;

— свидетельство о заключении брака (при наличии);

— копия военного билета или официальный документ, подтверждающий наличие отсрочки до окончания призывного возраста (для военнообязанных молодых людей, не достигших 27 лет);

В Алмазэргиэнбанке ваша заявка с полным пакетом документов будет рассмотрена до 14 рабочих дней с момента предоставления.

Сколько раз можно взять «Дальневосточную ипотеку»?

В программе можно участвовать только однократно. Это касается не только самого заемщика, но и супруга, выступившего созаемщиком или поручителем. Участие в «Дальневосточной ипотеке» скрыть не получится, даже если вы попытаетесь взять второй кредит в другом банке. По каждой полученной заявке кредитные организации направляют запрос в финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», который отвечает за реализацию программы и распределяет средства.

Можно ли рефинансировать через «Дальневосточную ипотеку» ранее взятые жилищные кредиты?

Нет. Программа не предусматривает предоставление займа для погашения действующего ипотечного кредита, даже если он был предоставлен на покупку жилья в ДФО, а заемщики подходят под требования программы.

Больше информации о программе «Дальневосточная ипотека» вы можете получить на сайте Алмазэргиэнбанка (www.albank.ru) в разделе «Ипотечные программы», а также в отделе ипотечного кредитования (г. Якутск, пр. Ленина,22). Свои вопросы можно задать через бесплатную горячую линию по номеру телефона 8-800-100-34-22.