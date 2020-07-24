24.07.2020
14:00
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Финансы

Дальневосточная ипотека в АЭБ на новостройки ДСК

Возьмите “Дальневосточную ипотеку” в Алмазэргиэнбанке на новую квартиру крупнейшего и надежного застройщика Якутска АО “ДСК”.
Новостроек ДСК, аккредитованных в АЭБ, две и обе находятся в Промышленном округе Якутска на улице П. Осипенко. 

В одном доме – 282 квартиры, сдача дома – 3 квартал 2021 года; в другом – 169 квартир, сдача дома – 1 квартал 2022 года. Обе новостройки – 9-этажки, стоимость одного квадратного метра – от 87 тыс рублей.  

Программа “Дальневосточная ипотека” начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

По ней жители Дальнего Востока могут купить себе жилье на выгодных условиях. Принять участие в “дальневосточной ипотеке” могут молодые семьи, состоящие в зарегистрированном браке, молодой родитель с ребенком/детьми, получатель земли по программе «Дальневосточный гектар». Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет. 

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре АЭБ по телефону: 8 800 100 34 22 (звонок бесплатный) и в офисе продаж ДСК: 8(4112)33-13-28.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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