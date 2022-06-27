27.06.2022
18:04
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Официально

Дальневосточная ипотека под 2% — теперь для врачей и учителей

Льготной дальневосточной ипотекой смогут воспользоваться врачи и учителя
Мишустин: При условии, что они проработали по специальности на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита применяться не будут.

Фото: прксс-служба АГиП
Источник: тгк ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

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