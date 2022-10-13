Дальневосточная ипотека для молодых семей по ставке от 1,5% в АЭБ

В России в 2019 году была запущена программа «Дальневосточная ипотека», которая подразумевает выдачу кредитов по ставке не выше 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Воспользоваться программой можно до 2025 года включительно.

В Алмазэргиэнбанке можно оформить «Дальневосточную ипотеку» на покупку или строительство дома по сниженной до Нового года ставке 1,5% годовых. Льготный кредит также можно направить на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке в сельском населенном пункте, в городе — только в новостройке (квартира может быть в строящемся доме или уже сданном, также это может быть жилое помещение в таунхаусе). На вторичном рынке квартиру можно купить в моногородах – г. Нерюнгри, г. Мирный, г. Удачный, пос. Нижний Куранах, пос. Мохсоголлох, пос. Айхал.

Александру РУМЯНЦЕВУ 24 года, он счастливый семьянин – летом этого года он женился на своей невесте Елене, с которой они знакомы с 2016 года. Когда встал вопрос об общей недвижимости, молодые люди решили взять «Дальневосточную ипотеку» на строительство частного дома.

«Своего жилья у нас нет, покупку квартиры мы не рассматривали, так как ориентировались именно на частный дом и участок», — говорит Александр Владиславович. – «Мы хотим свой собственный дом, потому что он имеет ряд преимуществ: свой участок, гараж, всё своё, рядом есть соседи, но не так близко, как в общих домах. Можно завести собаку и кота, и, конечно же, сами в детстве жили в частном доме в улусе, поэтому этот вариант роднее».

Александр Румянцев родился в селе Борогонцы Усть-Алданского района. В 2019 году окончил бакалавриат Исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова по специальности «Педагогическое образование». Сейчас продолжает обучение в магистратуре Института физической культуры и спорта. Кроме того, молодой человек является председателем Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ им. М.К Аммосова.

«Мы с женой клиенты Алмазэргиэнбанка, и, хотя изначально рассматривали федеральный банк, решили узнать про условия в нашем местном банке. Они оказались лучше, а сроки оформления документов куда быстрее – по «электронной сделке». Поэтому именно в АЭБ решили оформить «Дальневосточную ипотеку». Весь процесс занял две недели, возникающие вопросы быстро решались. Доверие есть, поэтому другие банки больше не рассматривали», — объяснил свой выбор Александр Владиславович.

Районом для строительства частного дома молодожены выбрали Сергеляхское шоссе. Участок приобрели также в рамках программы «Дальневосточная ипотека» по ставке 1,7% годовых.

«Выбрали этот район из-за расстояния – недалеко от города, при этом очень спокойный, развитый. Дом нам спроектировал «Гедеон-строй», который входит в список аккредитованных подрядчиков АЭБ. Также во время выбора строительной компании мы как раз попали на их акцию – кухонный гарнитур за 100 000 ₽ при заключении договора. Посмотрели их работы, нам понравился их профессионализм.

Наш дом будет 8х8, общий зал с кухней, санузел, две комнаты. При проектировании мы учитывали возможность дальнейшей постройки второго этажа, уточнялись про санузел и бойлерную, там, оказывается, есть свои нюансы. Тщательно выбирали вид оклада – в итоге остановились на лафете. Планируем заселение в следующем году в конце лета», — рассказал Александр Румянцев.

Как известно, сейчас многие отдают предпочтение строительству частного дома покупке квартиры, пусть даже и в новостройке. Программа «Дальневосточная ипотека» сподвигнула многие молодые семьи решиться на строительство своего жилья, к тому же, с учетом низкой процентной ставки, возможность решить жилищный вопрос появилась у многих. Тем более сейчас госпрограмма доступна и для работников медицинских и образовательных организаций.

При выборе в пользу строительства дома следует учесть определенные нюансы, отметил Александр Румянцев:

«При строительстве частного дома нужно быть готовыми к тому, что работы в доме намного больше, чем в квартире. Бояться ничего не стоит, конечно, перед началом строительства нужно уточниться по различным вопросам. Иногда бывают такие случаи, когда кто-то строит дом слишком близко от газопроводного трубопровода и потом нужно «переносить» дом. Такие вопросы, уточнения по документации нужно решать еще в самом начале и только потом начинать стройку», — заключил он.

Сейчас на участке полным ходом идут работы: соорудили беседку, сарай, скоро будут закладывать основание дома. Заселиться молодожены планируют до августа следующего года.

Отметим, что для удобства клиентов Алмазэргиэнбанк запустил новый портал ipoteka.albank.ru – теперь любой желающий может подать заявку на программу ипотечного кредитования с господдержкой через личный кабинет.

Кто может взять «Дальневосточную ипотеку»?

— Молодые семьи до 36 лет включительно;

— Учителя и медики любого возраста и семейного положения, которые проработали по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;

— Обладатели дальневосточного гектара;

— Участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Условия:

Минимальная ставка 1,5% годовых доступна молодым семьям при покупке объекта недвижимости в ЖК «Билибино» в Якутске, застройщик ООО «Мегаполис». Кроме того, такую ставку до 31 декабря могут получить медики и учителя при условии перевода заработной платы на Карту жителя Якутии.

— Сумма – от 300 000 до 6 000 000 рублей;

— Срок – от 3 до 20 лет;

— Первоначальный взнос – от 15%, можно использовать сертификат на материнский капитал;

— Обеспечение по кредиту – приобретаемое или строящееся жилье.

Другой дополнительный залог недвижимого имущества необходим только при строительстве дома на ДВ гектаре, арендуемом участке или если строительство будет вестись собственными силами.

— Если строительство будет идти собственными силами, в качестве обеспечения можно использовать поручительство одного физлица. После окончания строительства можно поменять залог на уже построенный дом или освободить поручителя.

— Стаж работы – от 3 месяцев.

— Созаемщиком может выступать не только супруг/супруга заемщика.

Какие сроки строительства ИЖС по Дальневосточной ипотеке?

Для предоставления в банк документов о регистрации права собственности и оценки стоимости построенного дома – 24 месяца.

Какие документы нужны на строительство дома по ДВИ?

— Смета;

— Уведомление соответствия параметров строительства (разрешение на строительство);

— Документы первоначального взноса.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к оператору круглосуточного контакт-центр АЭБ: 8-800-100-34-22 (звонок бесплатный по России). Подробнее об условиях ипотечного продукта читайте на портале Банка.