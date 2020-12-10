Дальнему Востоку оставили субсидии на электроэнергию. Справедливоросс Федот Тумусов пролоббировал интересы своих земляков в Госдуме, чтобы сохранить и поддержать якутский бизнес.

В Госдуме рассмотрели законопроект, предложенный депутатом Федотом Тумусовым, о продлении механизма снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до 2031 года. Данная субсидия на электроэнергию была запущена еще в 2017 году. Энерготарифы были снижены до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для потребителей ценовых зон (первая — европейская часть России и Урал, вторая — Сибирь). То есть расходы от субсидий держались за счет потребителей остальной части России.

Однако в итоге приняли вместо варианта справедливоросса сходный правительственный законопроект, в котором срок чуть меньше, до 2028 года. Также по нему со следующего года начнется этап постепенного отказа от субсидий. Такое решение правительство объясняет тем, что цены на электричество на дальнем Востоке на уровне остальной России слишком дорого обходится для ВВП.

До 2028 года якутскому бизнесу есть время подготовиться.

«В ближайшие годы ситуация все равно останется приемлемой. Пока угроза от дальнего Востока отведена – меня услышали и учли замечания», — комментирует Федот Тумусов.

Удержание тарифов по электроэнергии для бизнеса позволит сохранить цены на продукты, поспособствует улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего бизнеса, который так нуждается в поддержке.