Дальнейшая судьба санатория «Якуткурорт»

Сегодня в 12:30 состоялся согласованный митинг коллектива «Якуткурорт» в сквере им. Гагарина. Работники ждали директора организации Елену Федорову, но она к коллегам так и не присоединилась.

Людей волновали два основных вопроса — выплата долгов по зарплате и дальнейшая судьба санатория. К коллективу «Якуткурорта» приехал Николай Дегтярев, который рассказал об итогах заседания Президиума Федерации профсоюзов республики и о принятых решениях. Завтра состоится первая встреча нового директора с коллективом, где при участии юриста будут проведены индивидуальные беседы с работниками «Якуткурорта».