18.09.2019
17:40
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Общество

Дальнейшая судьба санатория «Якуткурорт»

Сегодня в 12:30 состоялся согласованный митинг коллектива «Якуткурорт» в сквере им. Гагарина. Работники ждали директора организации Елену Федорову, но она к коллегам так и не присоединилась.

Людей волновали два основных вопроса — выплата долгов по зарплате и дальнейшая судьба санатория. К коллективу «Якуткурорта» приехал Николай Дегтярев, который рассказал об итогах заседания Президиума Федерации профсоюзов республики и о принятых решениях. Завтра состоится первая встреча нового директора с коллективом, где при участии юриста будут проведены индивидуальные беседы с работниками «Якуткурорта».

Фото: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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