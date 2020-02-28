Дальнейшая эксплуатация мусорного полигона г. Якутска является экологически опасной — Росприроднадзор

Общественный экологический совет обсудил природоохранные проблемы г. Якутска.

27 февраля состоялось заседание общественного экологического совета при минэкологии Якутии по вопросу природоохранной деятельности ГО «Город Якутск» и строительства мусорного полигона на Вилюйском тракте.

С отчетом выступила начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ГО «Город Якутск» Дина Николаева.

В своем докладе она сообщила, что в настоящее время в целях охраны окружающей среды разрабатываются три подпрограммы: «Охрана городских лесов. Зеленые насаждения», «Меры по предупреждению заразных болезней животных» и «Охрана атмосферного воздуха» ГО «Город Якутск» на 2020-2025 годы».

«В 2019 году на территории городского округа высажено 8 500 деревьев и 1 400 000 цветов», — сказала она. Также руководитель департамента добавила, что на природоохранные мероприятия не хватает финансовых средств.

Заслушав доклад Дины Николаевой, члены Совета сделали замечание, что работы по восстановлению лесов на территории городского округа должным образом не проводятся и на то, что городу необходима программа по защите и охране окружающей среды.

О проблеме безнадзорных животных рассказала директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус. По ее словам, действующий пункт передержки безнадзорных животных рассчитан на 120 особей и не отвечает федеральным требованиям. На сегодняшний день в пункте содержатся 268 животных.

«Утвержденные нормативы не предусматривают затраты на коммунальные и прочие расходы пункта, оплату труда работников передержки этих животных», — поделилась она.

По ее словам, на содержание братьев меньших, они не получают финансирование.

«После отлова животные помещаются на карантин не менее чем на 10 дней, получают необходимые прививки, подвергаются стерилизации, дегельминтизации. На одну особь мы тратим в среднем 14 тысяч рублей», — подчеркнула Валерия Билоус.

Вторым вопросом Совет рассмотрел деятельность регионального мусорного оператора по Центральной Якутии и строительство мусорного полигона на Вилюйском тракте. С докладом выступил генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов.

«С 1 января 2019 года ООО «Якутскэкосети» осуществляло вывоз отходов в соответствии с договором с Ассоциацией перевозчиков ГКО, а с 1 марта – самостоятельно. Территория городского округа ежедневно обслуживается 59 единицами специализированной техники – это 4428 мусоросборных контейнеров, 1270 мест накопления. В среднем ежедневно вывозится более 2000 м3 твердых коммунальных отходов», — сообщил он.

Директор предприятия отметил, что в связи с отсутствием собственного полигона у регионального оператора нет возможности контроля ввозимых на полигоны отходов, а именно на санкционированные свалки.

«С августа месяца прошлого года организован учет объемов образователей ТКО юридических и физических лиц путем подписания нарядов и маршрутных путевых листов. Кроме того, совместно с Окружной администрацией нашего города вносятся изменения в реестр размещения мест накопления ТКО в г. Якутск», — подчеркнул он.

По информации Владислава Созонова, в целях оптимизации эффективности работы разработана схема движения автотранспортных средств, где территория города Якутска и Жатая распределена на зоны (Центральная, Южная, Северная), которые включают в себя 22 маршрута.

Далее была заслушана информация начальника Отдела государственного экологического надзора и надзора за особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты Управления Росприроднадзора по РС(Я) Юлии Бородиной.

Свое внимание она заострила на проблему безнадзорных животных, так как нормативно-правовые акты, устанавливающие требования по содержанию диких животных в условиях неволи, не определены.

«В связи с этим, Росприроднадзор обратился в минприроды России с просьбой разъяснить требования по разграничению осуществления государственного надзора в области обращения с животными при проведении контрольно-надзорных мероприятий федеральными органами и органами исполнительной власти субьектов РФ, а также о предоставлении перечня нормативных правовых актов, устанавливающих требования по содержанию диких животных в условиях неволи», — заявила она.

По поводу строительства нового полигона Юлия Александровна сообщила, что действующий полигон исчерпал свой лимит и не соответствует санитарным нормам и правилам.

«Дальнейшая эксплуатация городского полигона г. Якутска является экологически опасной», — подчеркнула она.

Как рассказала Юлия Бородина, эксплуатирующей организацией – МУП «Жилкомсервис» в 2019 году разработан проект рекультивации полигона ТКО. «Городской полигон г. Якутска» на 9 км. Вилюйского тракта.

«Рассмотрев представленный проект, экспертная комиссия пришла к выводу, что представленная на государственную экологическую экспертизу проектная документация полигона не соответствуют экологическим требованиям федерального законодательства», — заключила Юлия Бородина.

Кроме того, представитель надзорного органа отметила, что экспертной комиссией рекомендовано доработать проектную документацию в соответствии с замечаниями и представить на повторную государственную экологическую экспертизу.