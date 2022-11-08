08.11.2022
21:42
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Якутск

Дали тепло в первые дома нового микрорайона «Звездный» Якутска

В семь многоквартирных домов нового микрорайона «Звёздный» Якутска запущено тепло с 1 ноября для организации внутренних отделочных работ. Об этом ЯСИА сообщили в ГУП «ЖКХ РС (Я)». В предприятии отметили, что дома построены по программе переселения из аварийного жилья и будут введены в конце этого года. Для микрорайона построено и реконструировано 1,25 км тепловых сетей.

В целом по республике ГУП «ЖКХ РС (Я)» подключило к централизованному теплоснабжению 79 социальных объектов в девяти арктических и 14 центральных районах республики. В рамках федеральной программы переселения из аварийного жилищного фонда к сетям присоединены 18 многоквартирных домов, а также 54 объекта соцкультбыта. Так, построено 4,88 км новых и реконструировано 4,89 км сетей теплоснабжения. В Олёкминске к сетям присоединён новый спальный корпус психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест, в Вилюйске новый больничный комплекс, в Хандыге – многоквартирный дом.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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