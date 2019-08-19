В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило заявление о том, что в ночное время суток был угнан автомобиль марки «ЛУАЗ».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что находясь в алкогольном опьянении, возвращался домой пешком в ночное время суток. По дороге увидел в одном из дворов данный автомобиль и решил угнать его. Дверь автомобиля была открыта, далее угонщик подсоединил провода и завел машину. Далеко уехать не получилось, так как выезжая с переулка он не справился с управлением и совершил съезд в канаву, после чего покинул автомобиль и скрылся.

Отделом дознания ОМВД России по Алданскому району по факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.