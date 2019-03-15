Далеко ли до Таллина? Прокуратура начала проверку «Якутскэкосети»

Поводом для проверки послужила публикация News.Ykt.Ru «Расследование: как иностранная фирма захватила рынок по уборке мусора в Якутске».

Как стало известно News.Ykt.Ru, в прокуратуре Якутска начали проверку фактов, изложенных в статье. В настоящее время запрашиваются финансовые документы, связанные с деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети» и МУП «Жилкомсервис».

Напомним, с января этого года в Якутске и центральных районах в несколько раз повысили тариф за вывоз мусора и въезд на свалку, что вызвало негативную реакцию в обществе.