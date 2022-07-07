07.07.2022
17:07
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Происшествия

Даймонд клиник выкидывает пробирки с кровью на улицу?

Об этом сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ:

Нам пишут: «Даймонд клиник» на Октябрьской 20/1 выкидывает пробирки с кровью на улицу?? Я звонила в Роспотребнадзор, но они не реагирует на вопиющий случай и отфутболивают меня с одного номера на другой. В скрине все номера, куда я звонила по отделам Роспотребнадзора.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

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