Даймонд клиник выкидывает пробирки с кровью на улицу?

Об этом сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ:

Нам пишут: «Даймонд клиник» на Октябрьской 20/1 выкидывает пробирки с кровью на улицу?? Я звонила в Роспотребнадзор, но они не реагирует на вопиющий случай и отфутболивают меня с одного номера на другой. В скрине все номера, куда я звонила по отделам Роспотребнадзора.